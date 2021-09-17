CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Haddinizi bilin

"BURAYA KADAR GELDİM"

Bunun üzerine Seçer, konuşan kişiyi durdurup, etrafa dönerek, "Sessiz olun. Arkadaşlar sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Biraz saygılı olsun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP'li başkan Vahap Seçer'in vatandaşı azarlamasına sosyal medyadan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Vatandaşı bir dövmediği kalmış." diye yazdı.