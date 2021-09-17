CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Haddinizi bilin
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kahvehane ziyaretinde vatandaşı azarladı. Vahap Seçer, derdini dinlediği vatandaşın sözünü keserek, "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin" dedi. CHP’li Vahap Seçer'in kibirli davranışı vatandaşlar ve sosyal medyada büyük tepki topladı.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi'ne giden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir ilçe sakiniyle sohbeti esnasında vatandaşları azarladı.
BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI
Bir vatandaşın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır sokaklarının delik deşik olduğunu ifade ettiği esnada, kahvehanede gürültü oluştu.
"BURAYA KADAR GELDİM"
Bunun üzerine Seçer, konuşan kişiyi durdurup, etrafa dönerek, "Sessiz olun. Arkadaşlar sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Biraz saygılı olsun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
CHP'li başkan Vahap Seçer'in vatandaşı azarlamasına sosyal medyadan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Vatandaşı bir dövmediği kalmış." diye yazdı.
Başkan bir kullanıcı ise, "Vatandaşa hitabeti CHP tam olarak burdur dedirtiyor. Yeter ki makam koltuğu bulsunlar." ifadelerini kullandı.
İşte tepkilerden bazıları:
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