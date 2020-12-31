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Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yeni yıl paketi! CHP’li vekil Cengiz Gökçe'den skandal savunma

Son dakika haberi... 'li  Büyükşehir Belediye Başkanı  ve Özel Kalem Müdürü , içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak vatandaş için harcanması gereken parayı adeta heba etti. CHP Mersin Milletvekili , "Belediyemize topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz" diyerek ’nin şaraplı yeni yıl paketine destek çıktı.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yeni yıl paketi! CHP’li vekil Cengiz Gökçe'den skandal savunma

'li Başkan 'in belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep ettiği Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin protokol isimleri ve üyelerine yeni yıl paketi gönderilmişti.

İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu paket sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

DESTEK ÇIKTI
Tepkiler üzerine açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili , 'nin şaraplı yeni yıl paketine destek çıktı.

Şarapların ilçesinde yetiştirilen üzümlerinden olduğunu ve kadın kooperatifleri tarafından imal edildiğini ifade eden Gökçel, "Belediyemize ve Vahap Seçer'e topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz" dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN BORÇLANMA TALEP ETMİŞTİ
Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde 'nden 250 milyon TL'lik borçlanma talep etmişti. meclis üyelerinin 'hayır' oylarıyla borçlanma talebi reddedildi.

Afiyet olmasın! CHP Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer belediyenin kaynaklarını kullanarak yılbaşı gecesi için şarap dağıttı AFİYET OLMASIN! CHP MERSİN BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER BELEDİYENİN KAYNAKLARINI KULLANARAK YILBAŞI GECESİ İÇİN ŞARAP DAĞITTI
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