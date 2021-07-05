CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sürgüne yolladı

SÜPÜRGECİ OLARAK SÜRÜLDÜ

Son olarak kendi yaşadığı sitenin önündeki caddeye süpürgeci olarak sürülen Güneş, "Bu durum kronik rahatsızlıklarımın şiddetlenmesine yol açtı. Belediyeye, sağlık koşullarımın, verilen görevde çalışmama uygun olmadığını gösteren raporlarımı ibraz etmeme ve E-nabızda pandemi dolayısıyla idari izinli sayılmama rağmen göreve çağırıldım.

Ayrıca iki ay önce erkek kardeşimi kaybettim. İzin alıp, cenazeye gitmeme rağmen her gün beni arayıp, Erzincan'dan Mersin'e gelip imza atmam gerektiği söylendi" dedi.