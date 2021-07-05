CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sürgüne yolladı
Son dakika haberine göre: Göreve geldiği günden itibaren işten çıkarma ve mobbingleriyle gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ekibi yine kendisine yakışanı yaptı. Seçer, 2 yıldır mobinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanını, oturduğu sitenin önüne süpürgeli temizliğe gönderdi.
Mersin'de göreve geldiği günden bu yana işçilere uyguladığı mobbing ve işten çıkarmalarla gündemde olan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi, şimdi de 2 yıldır mobinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanını, oturduğu sitenin önüne süpürgeli temizliğe verdi.
SİYASİ GÖRÜŞÜM NEDENİYLE...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda 7 yıldır ofis personeli konumunda çalıştığını belirten Tuba Güneş, "Son seçimlerden sonra siyasi görüşüm nedeniyle yoğun bir şekilde mobbinge ve sürgünlere maruz kaldım.
Bu süreç bende sağlık sorunlarına neden oldu. Hiçbir amirimle ve mesai arkadaşımla sorun yaşamamama rağmen işime verdiğim önemi göz önünde bulundurursak uğradığım haksızlığın boyutu çok büyük" dedi.
SÜPÜRGECİ OLARAK SÜRÜLDÜ
Son olarak kendi yaşadığı sitenin önündeki caddeye süpürgeci olarak sürülen Güneş, "Bu durum kronik rahatsızlıklarımın şiddetlenmesine yol açtı. Belediyeye, sağlık koşullarımın, verilen görevde çalışmama uygun olmadığını gösteren raporlarımı ibraz etmeme ve E-nabızda pandemi dolayısıyla idari izinli sayılmama rağmen göreve çağırıldım.
Ayrıca iki ay önce erkek kardeşimi kaybettim. İzin alıp, cenazeye gitmeme rağmen her gün beni arayıp, Erzincan'dan Mersin'e gelip imza atmam gerektiği söylendi" dedi.
ÇALIŞANLAR BASKIDAN MUZDARİP
Evinin önüne temizliğe gönderilen Güneş, "Bana yapılan baskı tahammül edilemez hale geldi. Sözleşmemde ücretsiz izin hakkım olmasına rağmen verdiğim dilekçeye ret cevabı aldım. Bu durumda işe gitmediğim takdirde tutanak tutup işten atmayı ya da istifa etmemi istiyorlar. Bu baskı ve zulümlerden benim gibi birçok arkadaşım da muzdarip. Hukuki süreci başlattım. Hukukun, bu haksızlığa dur denilmesini istiyorum" dedi.
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