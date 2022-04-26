CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! O ihalenin faturası Vahap Seçer’in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan’a kesildi

Araç ihalesinde "düşük kilometreli araçların kullanılması" şartı bulunmasına rağmen Ertaç'ın teslim ettiği araçların bazılarının galeriden alınıp kilometrelerinin düşürüldüğü tespit edildi. Daha önce belediye hizmetinde kullanılan araçların plakalarının değiştirilip tekrar belediyeye verildiği, airbag'i olmayan araçlara plastik bir yazıyla airbag yazdığı belirlendi.