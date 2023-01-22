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Meral Akşener'in gözdesi Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu' çıkışı! Adaylık için rotayı kırdı: İnşallah cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Meral Akşener’in gözdesi Mansur Yavaş’tan ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı! Adaylık için rotayı kırdı: İnşallah cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına açıkça karşı çıkan ve katıldığı canlı yayınlarda birçok kez veto eden Meral Akşener, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini vermişti. Bu talebi CHP ve 6+1'li masanın 'gizli' ortağı HDP'den veto yiyen Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingle Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir operasyona girişmişti. Yaşananlar muhalif seçmenlerin tepkisini çekerken bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Akşener'in gözdelerinden Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın adaylıktan kesin olarak çekilmesine işaret eden bu açıklama sonrası gözler il il gezerek adaylık çalışmalarında bulunan Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Bilindiği üzere, Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanını isim vermeden hedef alıp, "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" demişti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizliden destek verdiği 6+1'li masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir tartışma yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde birçok kez adaylığını ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP liderinin adaylığını veto ederek Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söylemişti.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'İMAMOĞLU-YAVAŞ' GERİLİMİ

Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilmiş, Saraçhane'de düzenlediği etkinlikle, İBB Başkanı'nı parlatarak, CHP liderine operasyona girişmişti.

Almanya'dan apar topar dönen Kılıçdaroğlu, Akşener'i partilerinin iç işlerine karışmakla itham etmiş, İYİ Parti lideri ise, yaşananlara, "Fena çarparım" diyerek tepki göstermişti.

CHP yandaşı gazeteciler, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini öne sürmüş, HDP kanadı ise Akşener ve Yavaş'a oy vermeyiz diyerek kendi adaylarıyla seçime girme restini çekmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: "KAPI ARKALARINDA DEĞİL..."

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin birinci parti olacağını öne süren Akşener, "Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Akşener'in "kapı arkalarında ahbaplık ederek değil" şeklindeki bahse konu sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığına yorumlandı.

Bilindiği üzere CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, ABD, İngiltere ve Almanya'ya icazet seferleri düzenlemişti.

AKŞENER'İN GÖZDESİ ADAYLIK İÇİN ROTAYI KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVİRDİ

HDP ve CHP tarafından adaylığı açıkça veto edilen Mansur Yavaş, adaylık konusunda rotasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kırdı.

Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Yavaş, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı.

'HAYIRSIZ EVLAT' İMAMOĞLU'NDAN SES YOK

Yavaş'ı adaylıktan vazgeçmesi ve aradan çekilmesi sonrasında gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" çıkışını görmezden gelen İmamoğlu, kendi ayalık emelleri doğrultusunda il il gezerek mitingler düzenlemeye karar vermişti.

Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a giden ve kendi mahallesinde topa tutulan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni miting çalışmalarını Kastamonu'dan başlatmıştı.

Mansur Yavaş adaylık için rotayı kırdı! MANSUR YAVAŞ ADAYLIK İÇİN ROTAYI KIRDI!

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