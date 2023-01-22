Meral Akşener’in gözdesi Mansur Yavaş’tan ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı! Adaylık için rotayı kırdı: İnşallah cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: "KAPI ARKALARINDA DEĞİL..."

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin birinci parti olacağını öne süren Akşener, "Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Akşener'in "kapı arkalarında ahbaplık ederek değil" şeklindeki bahse konu sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığına yorumlandı.

Bilindiği üzere CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, ABD, İngiltere ve Almanya'ya icazet seferleri düzenlemişti.