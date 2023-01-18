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Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı tarih belli oldu! CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç duyurdu! 6'lı masadaki kaos ne zaman sona erecek?

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Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Millet İttifakı’nın adayının açıklanacağı tarih belli oldu! CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç duyurdu! 6’lı masadaki kaos ne zaman sona erecek?

Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürerken 2023 seçimlerine de artık sayılı bir süre kaldı. Başkan Erdoğan bugün yaptığı konuşmada seçim tarihine ilişkin 14 Mayıs tarihini ön plana çıkarırken 6'lı masadaki belirsizlik sürüyor. Millet İttifakı'nın 30 Ocak'ta bir açıklama yapacağı bilinirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kalırken 6'lı masada henüz adayın kim olacağı belirsizliğini korurken ittifak içinde aday tartışmaları her geçen gün biraz daha büyüyor.

SEÇİMLERDE 14 MAYIS SİNYALİ

Seçim tarihinin ne olacağına yönelik Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret ederken "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek, milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde, Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter, söz de karar da gelecekte milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz." ifadelerini kullandı.

11. TOPLANTI YAPILACAK

Altılı masa, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak'ta yapacağı 11'inci toplantının ardından 30 Ocak'ta kamuoyunun önüne çıkacak.

DAVUTOĞLU: 30 OCAK'TA SADECE YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

1 yıldır biz çok önemli metinler ürettik. Her toplantı öncesinde bu masanın çökeceği iddiasında bulundu sayın Cumhurbaşkanı. Oturduk, konuştuk ve uzlaştık. Ola ki vakit darlığı dolayısıyla yeteri kadar izah edemediğim durumlar olmuştur. Net söyleyeyim; 30 Ocak'ta bunu açıkladığımızda herkesin kalbine su serpilecek. 30 Ocak'ta yol haritasını gördüğünüzde zihinlerden bu sorular gidecek. Benim bunu söylemem sebebim; yarın isim üzerine konuşacağız. Ben oradaysam söz hakkım olacak. Aynı şeyi sayın Kılıçdaroğlu da demek zorunda. Sayın Akşener'e, sayın Karamollaoğlu'na sorular gelecek.

OCAK AYINDAN SONRA AÇIKLANACAK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında adayın açıklanacağı tarihi duyurarak "Biz zaten bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda tekrar bir araya gelecekler. Ocak ayından sonra adayı da açıklayacaklar." ifadelerini kullandı.

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