Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Adaylık turuna başlıyor
Altılı masadaki adaylık tartışmalarını alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Saraçhane'deki miting sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" ikazını kulak ardı eden İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, yurt içi gezilerine başlıyor. Daha önce Trabzon'a giden ve kendi mahallesinde topa tutulan İmamoğlu'nun durağı bu kez Kastamonu olacak. İmamoğlu'nun 'başına buyruk hamlelerinin' CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl yankı bulacağı ise merak konusu oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olacağını işaret etti. Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan'ın adaylığını çok uzun süre önce ilan etse de Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği ise masayı büyük bir kaosa sürükledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.
Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.
İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA KILIÇDAROĞLU'NU YİNE HİÇE SAYDI
İmamoğlu, bir kez daha genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı. Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" ikazını kulak ardı eden İmamoğlu, adaylığı yolundaki siyasi ikballeri doğrultusunda yurt içi gezilerine başlıyor.
Bu bağlamda İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu olacak.
PROGRAMI BELLİ OLDU
CHP'li İBB Başkanı, karayolu önce Kastamonu'nun Araç ilçesine geçecek. Burada Araç Belediye Başkanı ile bir araya gelecek. İmamoğlu, cuma namazını Kastamonu'daki Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Camisi'nde kılacak.
İlerleyen saatlerde Daday ilçesindeki mitinge katılacak olan İmamoğlu geceyi Kastamonu'da geçirecek.
Cumartesi günü Taşköprü ilçesini hareket edecek İmamoğlu'nun daha sonrasında Safranbolu'ya oradan da karayolu ile İstanbul'a geri dönmesi planlıyor.
İLÇE İLÇE ESNAFLARI GEZECEK
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Araç, Kastamonu, Daday, Taşköprü ve Safranbolu'dan oluşan adaylıkk ziyaretinde esnaflarla da bir araya gelecek.
Ekrem İmamoğlu'nun böylesi başına buyruk hamleleri CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu nezdinden nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
CHP'DE 'UMRE' RAHATSIZLIĞI: İMAMOĞLU'NA "KAYBETTİRİR" TEPKİSİ
CHP'li İBB Başkanı, adaylık tartışmalarının gölgesinde 12 Ocak 2023'te Umre'ye gitti. Bu ziyaret sonrası İmamoğlu'nun Umre fotoğrafları servis edildi.
İmamoğlu'nun bu hamlesi, CHP Genel Merkezince tepkiyle karşılandı.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretinde servis edilen fotoğraflarına ilişkin "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'PANOLU' OPERASYON
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken Meral Akşener, her fırsatta İmamoğlu'nun önünü açıyor.
Saraçhane'de el ele verip Kılıçdaroğlu'na operasyon çeken ikili tüm şehirlerde reklam panolarında boy gösterdi. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.
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