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CHP yandaşları Baykar'dan sonra Togg'u hedef aldı! Enver Aysever'den tepki çeken sözler

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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CHP yandaşları Baykar’dan sonra Togg’u hedef aldı! Enver Aysever’den tepki çeken sözler

Muhalefet temsilcilerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA/SİHA'ları skandal sözlerle hedef almasının yankıları sürerken Türkiye'nin Otomobili Togg da çirkin ithamlara maruz kaldı. Togg'un yerliliğinin sorgulanır olduğunu iddia ederek hazımsızlığını gözler önüne seren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Erdoğan'ın aleni yaptığı espri 'Togg'u durduramazsınız...' Togg meselesi ayrı, yüzde kaçı yerli yüzde kaçı değil falan" ifadelerini kullandı.

Seçimlere aylar kala iktidarı kara propaganda ve asılsız ithamlar üzerinden hedef alan muhalefet parti temsilcileri, son olarak yerli ve milli imkanlarla İHA/SİHA geliştiren Baykar'ı hedef almıştı.

6+1'li masanın ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, Baykar'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söylemişti.

Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılanmıştı.



CHP YANDAŞLARI DA DEVREYE GİRDİ: İHA, SİHA ve KIZILELMA'YI KARALADI

Ali Babacan'ın karalamaya kalkltığı Baykar, CHP yandaşı Can Ataklı tarafından da hedef tahtasına konmuştu.

İHA, SİHA ve KIZILELMA'yı "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." sözleriyle küçümseyen Ataklı "Abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil" diyerek hedef alan Ataklı'ya fondaş Enver Aysever de dahil oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A, AK PARTİ'YE NEFRET KUSTU TOGG'U HEDEF ALDI

Başkan Erdoğan'ın 'Yeter söz milletindir" sözleriyle 14 Mayıs'ı işaret ettiği seçim çağrısı üzerinden AK Parti'ye ve seçmenine nefret kusan fondaş Enver Aysever, Togg'u da hedef aldı.

Togg'un yerliliğinin sorgulanır olduğunu iddia ederek hazımsızlığını gözler önüne seren Aysever, "Erdoğan'ın aleni yaptığı espri 'Togg'u durduramazsınız...' Togg meselesi ayrı, yüzde kaçı yerli yüzde kaçı değil falan" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN ALAYCI SÖZLER: "NEDEN HER ŞEYİ ALLAH'A BAĞLAMAK ZORUNDALAR?"

CHP fondaşı Aysever'in skandalı bununla da sınırlı kalmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ile ilgili "Sandığa gideceğiz, Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız" paylaşımını yorumlayan Enver Aysever, "Kılıçdaroğlu'nu ancak bir camii imamı yapsak bu kadar konuşabilir. Neden her şeyi Allah'a bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allah'ın mı izni olur, ne olur onu bilemem ama her lafta "Allah'ın izniyle falan devam ediyor..." dedi.


Aysever'in "Neden her şeyi Allah'a bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allah'ın mı izni olur, ne olur onu bilemem" şeklinde alaycı sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

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