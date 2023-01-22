Meral Akşener'in gözdesi Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu' çıkışı! Adaylık için rotayı kırdı: İnşallah cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına açıkça karşı çıkan ve katıldığı canlı yayınlarda birçok kez veto eden Meral Akşener, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini vermişti. Bu talebi CHP ve 6+1'li masanın 'gizli' ortağı HDP'den veto yiyen Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingle Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir operasyona girişmişti. Yaşananlar muhalif seçmenlerin tepkisini çekerken bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Akşener'in gözdelerinden Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın adaylıktan kesin olarak çekilmesine işaret eden bu açıklama sonrası gözler il il gezerek adaylık çalışmalarında bulunan Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Bilindiği üzere, Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanını isim vermeden hedef alıp, "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" demişti..