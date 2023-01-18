Babacan'ın SİHA sözleri FETÖ taktiği mi? Ümit Özdağ'dan bombardıman: "Tartışmaya açması FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor"
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tartışmaları sürerken ittifakta şimdi de Ali Babacan krizi gündeme geldi. Babacan son dönemde HDP'ye yönelik söylemleri teröristleri dahi sevindirirken, şimdi de Türkiye'nin yeni milli gururları teröristlerin korkulu rüyası SİHA'ları hedef aldı. SİHA'lara yönelik seçimler sonrası iktidara gelmeleri durumunda yerli savunma sanayiine müdahale edeceklerini söyleyen Babacan'a tepki yağdı. Son olarak konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Babacan'ın sözlerini FETÖ ile bağdaştırdı. Özdağ "Babacan'ın İHA ve SİHA'ları tartışmaya açması, milli harp sanayine karşı FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor” ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın bugün verdiği 14 Mayıs tarihi sonrası Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. 14 Mayıs tarihine az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizine bir de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözleri eklendi.
HDP İLE YAKIN DİYALOG SONRASI ANAYASA'DAN TÜRK TANIMINI KALDIRMA İSTEĞİ
Babacan "HDP ile yakın diyaloğumuz var" ifadelerini kullanırken, DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar katıldığı bir radyo programında Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.
BİR DE ADAYLIK SİNYALİ
Söylemleriyle HDP ile de bir yakınlaşma içerisine giren Babacan "6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de yaparım" ifadeleriyle adaylığa göz kırptı.
KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA GİRİŞİMİ
HDP oylarını da yanına çekmeye çalışan Babacan yaptığı jet açıklamayla Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Diğer yandan Babacan'ın Saraçhane'de düzenlenen mitingde terör soruşturması kapsamında tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selam ve özgürlük talebi çok konuşulmuştu.
YENİ HEDEFİ SİHA'LAR
Son dönemdeki söylemleriyle teröristlerin de sempatisini kazanan Babacan'ın son hedefi ise terör örgütü PKK'nın adeta kabusu olan İHA ve SİHA'lar oldu.
"SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ"
Babacan büyük tepki toplayan sözlerinde "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz." dedi.
ÖZDAĞ'DAN FETÖ BENZETMESİ
Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef almasının ardından gelen tepkilere her gün bir yenisi eklenirken yeni bir çıkış da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.
İşte Özdağ'ın sözleri:
"İHA ve SİHA'lar, TSK'nın harekat kabiliyetini ciddi şekilde arttırmıştır. İHA ve SİHA'ların desteklenmesi gereken bir proje olduğunu her platformda dile getirdik"
"FETÖ'nün en büyük hedeflerinden biri milli harp sanayisini engellemekti. TSK'nın çok sayıda modernizasyon projesine sabotajlar düzenlendi. Babacan'ın İHA ve SİHA'ları tartışmaya açması, milli harp sanayine karşı FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor"
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