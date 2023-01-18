Babacan'ın SİHA sözleri FETÖ taktiği mi? Ümit Özdağ'dan bombardıman: "Tartışmaya açması FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor"

KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA GİRİŞİMİ

HDP oylarını da yanına çekmeye çalışan Babacan yaptığı jet açıklamayla Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.