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CHP'de işçilerin hak talebi Kılıçdaroğlu ve ekibini sinirlendirdi! Teşkilatta gerilim tırmanıyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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CHP’de işçilerin hak talebi Kılıçdaroğlu ve ekibini sinirlendirdi! Teşkilatta gerilim tırmanıyor

Her fırsatta haktan, hukuktan bahseden CHP Yönetimi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’in Bayraklı ilçesinde katıldığı temel atma töreninde maaşlarında iyileştirme isteyen işçilerin gözünün yaşına bakmadı. Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından itilip kakılan partililer şimdi de disiplinlik oldu. Hafta sonu yaşanan şok gelişme sonrası CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında alan CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Kılıçdaroğlu’na eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlatıldığını söyledi. Yaşananlar ilçe örgütünde rahatsızlık yarattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak hukuk adalet söylemleri yine havada kaldı. Kılıçdaroğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde katıldığı temel atma töreninde maaşlarında iyileştirme isteyen Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL A.Ş işçilerinin gözünün yaşına bakmadı. Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından itilip kakılan partililer şimdi de disiplinlik oldu.

15 Ocak'ta Bayraklı'daki temel atma töreni sırasında yaşanan şok gelişme sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı. Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Gümrükçü ve Korkmaz, Genel başkana Bayraklı'da açılış töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlattıklarını belirtti.

İLÇE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Ziyaret sonrası konuya ilişkin açıklama yapan ilçe başkanı Korkmaz; "Dün Ankara'da Genel Başkanımızla yaptığımız görüşmede üzüntülerimizi dile getirdim ve yürüteceğimiz süreç ile ilgili bilgi verdim.

Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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