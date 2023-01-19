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Baykar'ı hedef alan CIA'in operasyon elemanı Babacan'a arka çıktı! Davutoğlu'nu ise FETÖ'cü ilan etti

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Baykar’ı hedef alan CIA’in operasyon elemanı Babacan’a arka çıktı! Davutoğlu’nu ise FETÖ’cü ilan etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK'nın siyasi kolu HDP'ye göz kırpıp, yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği İHA/SİHA'ların üreticisi Baykar'ı tehdit etti. Babacan'ın, "Baykar'a dokunacağız" açıklamasına FETÖ mensubu firari teröristler sosyal medya üzerinden destek verdi. Tescilli Türkiye düşmanı, CIA'in etki ajanı Michael Rubin de Baykar'ı hedef aldı. Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. FETÖ'ye verdiği destekle de bilinen Rubin, "Babacan’ı rahat bırakın" paylaşımında bulundu ve 6'lı masanın diğer ortağı Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da "FETÖ'cü" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı hedef aldı. Rekabet kılıfına sığınarak Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız" tehdidinde bulundu.

BAYKAR'I HEDEF ALANLAR: CIA, FETÖ, 6'LI MASA...

Terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan Türkiye düşmanı, CIA etki ajanı Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii'ne yönelik kara propaganda yaptı. Makalesinde Türk SİHA'larını hedef aldı, "Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA'ların istikrarı bozduğunu savundu.

FETÖ mensubu firari teröristler de yaşananların ardından sosyal medya üzerinden Baykar'ı hedef alan algı operasyonlarına girişti.

HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ

Babacan'ın açıklamalarına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi. Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in Türk savunma sanayisinin güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Baykar'a yaptırım çağrısında bulunduğunu, aynı gün FETÖ'cü kaçak şahısların yayın organlarından iftiralarda bulunduğunu, yine aynı gün Ali Babacan'ın iftiralar atarak açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu kadar şey nasıl oluyor bir anda? Biz işimize odaklanmışız ve ülkemizi bu alanda dünyanın en ileri ülkesi yapmaya çalışıyoruz. Bizim siyasi bir polemiğin içerisinde olma gibi bir derdimiz yok." diye konuştu.

CIA'DEN BABACAN'A DESTEK

Rubin, BAYKAR'ı tehdit etme rezilliğine imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a destek paylaşımında bulundu.

Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CIA etki ajanı, "Babacan'ı rahat bırakın. Hiç değilse o Davutoğlu gibi FETÖ'cü değil" şeklinde konuştu.

DAVUTOĞLU'NU FETÖ'CÜ İLAN ETTİLER

CIA'nin Ali Babacan'a destek verip Ahmet Davutoğlu'nu FETÖ'cü ilan etmesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

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