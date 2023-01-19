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EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak?

Milyonlarca EYT'li ve diğer emekliler 2023 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK maaş hesaplama sistemini açtı. Peki EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan SGK uzmanı Ali Duman verdi.

EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? EYT MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası milyonlarca EYT'li artık maaşlarını alacağı günü bekliyor. SGK maaş hesaplama sistemini açtı. Arama motoruna emekli maaşı hesaplama diye yazdıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sgk.gov.tr adresinden girebiliyorlar.

Buradaki açılır pencerede birtakım bilgiler isteniyor. T.C. kimlik numarası dediğimiz, altında da SGK sicil numarası devreye giriyor. Ana adı, baba adı, doğum yeri talep ediliyor. Doğum yerine girdikten sonra doğum tarihimiz var. Doğum tarihini de girdikten sonra sistem kolay bir şekilde vatandaşlarımızın emekli maaşlarını hesaplayabiliyor.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? sorusu, EYT düzenlemesiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında geliyor. EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan SGK uzmanı Ali Duman verdi.

Ali Duman'ın öne çıkan sözleri:

"SGK'da maaş hesaplama sistemi açıldı ve vatandaşlar neden yüzde 30 artış göstermediğini merak ediyor. 2022'de görünen aylık ile 2023'te gözüken aylık yüzde 30 artışla karşımıza çıkmamış oluyor. Aslında bunu teknik bir sebebi var. Yıl içerisinde emekli olanlar o yılın bütün artışlarında faydalanabiliyor. Ama bir dahaki yıla emekliliğini bırakanlar artış oranı aynı şekilde değil.

Burada ortaya kümülatif farklar ortaya çıkıyor. 2022 yılında emekli olan ocak zammından yüzde 25,47 maaş farkı aldılar. Ayrıca temmuz zammında da yüzde 42,35 maaş farkı aldılar. Yani yeni yılda 2 defa artış olmuş oldular. 1 Ocak 2022'de 5000 TL aylığı olan bir vatandaş 2022 Ocak zammı açıklandığında yüzde 25,47 artışla bin 273,50 TL artış aldı. Zamlı ocak aylığı 6 bin 273,50 TL oldu. Temmuz ayı geldiğinde yüzde 42,35 artıştan faydalandı ve 8 bin 930 TL maaşa yükseldi.

Bilindiği gibi yasayla beraber 2023 Ocak zammı enflasyonu 2 katı üzerinde yapıldı ve yüzde 30 zam verildi. İşte burada hesaplama yapıldığında emeklinin yeni maaşı 11 bin 610 TL'ye çıkmış oldu. Yani Ocak 2022'de 5 bin TL olan maaşı Ocak 2023 yılında 11 bin 610 TL'ye yükseldi. Burada tam olarak 6 bin 610 TL bir artış gerçekleşmiş oldu. Bu da kümülatif olarak yüzde 132 bir artış anlamına geliyor.

2023 yılında emekli olacak nasıl olacak peki? Burada hesaplar aynı şekilde değil. Yıl içerisinde emekli olanlar bulunduğu yılın tüm artışlarından faydalanır. Ama yıl geçtikten sonra emekli olanlar ise yıllık enflasyon ile güncelleme alır. Aynı emekli vatandaş 2022'de emekli olmayıp 2023 beklemiş olsa; şu anda EYT'liler 2023'ü bekliyor. Normalde enflasyonun yıllık bazda artışı yüzde 64,27 oldu.

Bu durumda 1 Ocak 2022 5 bin TL aylığı olan sisteme girdiğinde 2023'te olunca yüzde 64,27 artışla 3 bin 213,50 TL olacak. Yani ocak 2023 aylığı 8 bin 213,50 TL olacak. Şimdi Ocak 2023 zammı yüzde 30 olarak açıklandı. Burada da yüzde 30'lu bir artış var. 2 bin 464 TL yükselişle 10 bin 677,50 TL maaş almış olacak. Burada fark yıllık bazda ve 6 aylık baz artış farkında kaynaklanıyor. Yani kümülatif fark var. Bu da yüzde 19'dur. Yani SGK'nın maaş hesaplama sistemi o gün emekli olduğunuzda alacağınız maaşı gösteriyor."

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