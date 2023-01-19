EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak?

Bu durumda 1 Ocak 2022 5 bin TL aylığı olan sisteme girdiğinde 2023'te olunca yüzde 64,27 artışla 3 bin 213,50 TL olacak. Yani ocak 2023 aylığı 8 bin 213,50 TL olacak. Şimdi Ocak 2023 zammı yüzde 30 olarak açıklandı. Burada da yüzde 30'lu bir artış var. 2 bin 464 TL yükselişle 10 bin 677,50 TL maaş almış olacak. Burada fark yıllık bazda ve 6 aylık baz artış farkında kaynaklanıyor. Yani kümülatif fark var. Bu da yüzde 19'dur. Yani SGK'nın maaş hesaplama sistemi o gün emekli olduğunuzda alacağınız maaşı gösteriyor."

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