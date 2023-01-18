Muhalefetin tehdit ettiği Baykar'dan bir ihracat başarısı daha: ABD Avrupa ve Çinli firmaları geride bıraktı
Son günlerde muhalefet temsilcilerinin hedef tahtasına koyduğu ve iktidara gelmeleri durumunda "Dokunacağız" diyerek tehdit ettiği Baykar, bir ülkeye daha TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihraç etti. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Böylece ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.
Tüm dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği, yurt içi ve yurt dışı terör operasyonlarında Mehmetçik'in işini bir hayli kolaylaştıran, Libya, Ukrayna, Suriye ve Azerbaycan'daki askeri operasyonlarda bir marka haline gelen Baykar, ülkemizde muhalefet partileri tarafından hedef tahtasına kondu.
CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den sonra DEVA Partisi de SİHA'ları karalama kampanyasına tutuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri durumunda, "Baykar'a dokunacağız" diyerek tehdit etti.
Babacan'ın 'Rekabetten korkuyorlar' iftirasında bulunduğu Baykar, ABD, Avrupa ve Çinli firmaları geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANAN ÜLKE 28 OLDU
Baykar açıklamasına göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına imza attı.
Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.
AMERİKA, AVRUPA VE ÇİN'DEN ÖNEMLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI
Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.
TÜM GELİRLERİNİN YÜZDE 75'İ İHRACATTAN
Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.
BABACAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA: "DOKUNACAĞIZ"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran BAYKAR şirketini hedef alıp, "Dokunacağız" tehdidinde bulunmuştu.
Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını yönelik skandal bir iftira kampanyası başlatan Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler" ifadelerini kullanmıştı.
BAYKAR: "REKABETTEN KORKMUYORUZ"
Babacan'ın tehditvari açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz" ifadeleriyle yanıt vermişti.
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