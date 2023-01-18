Muhalefetin tehdit ettiği Baykar’dan bir ihracat başarısı daha: ABD Avrupa ve Çinli firmaları geride bıraktı

Tüm dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği, yurt içi ve yurt dışı terör operasyonlarında Mehmetçik'in işini bir hayli kolaylaştıran, Libya, Ukrayna, Suriye ve Azerbaycan'daki askeri operasyonlarda bir marka haline gelen Baykar, ülkemizde muhalefet partileri tarafından hedef tahtasına kondu.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den sonra DEVA Partisi de SİHA'ları karalama kampanyasına tutuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri durumunda, "Baykar'a dokunacağız" diyerek tehdit etti.

Babacan'ın 'Rekabetten korkuyorlar' iftirasında bulunduğu Baykar, ABD, Avrupa ve Çinli firmaları geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.