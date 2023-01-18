Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suriye konusunda Türkiye'ye hak verdi: "Anlaşma maddelerinin hepsini henüz yerine getiremedik"

ÇAVUŞOĞLU DOĞRU SÖYLÜYOR AMA ZOR BİR MESELE

ABD'nin "Suriye'deki Kürtleri", ülkenin doğusunda yarı-devlet yapısı kurmaları ve Washington'un talimatlarını yerine getirmeleri için kullanmak istemesinin de Türk tarafında rahatsızlığa yol açtığını anlatan Lavrov, bir süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine YPG unsurlarının Türk sınırından uzaklaştırılmasını içeren 2019'da Rusya-Türkiye arasında kabul edilen Soçi mutabakatını hatırlattığını aktardı.

Lavrov, "Benim iyi dostum Sayın Çavuşoğlu, Rusya'nın henüz (bu anlaşmayla ilgili maddelerin) hepsini yerine getirmediğini söyledi. Doğru. Bu zor bir mesele." diye konuştu.