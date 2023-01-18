CHP'deki 'aptal-şizofren' kavgasında yeni perde: Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun kuzenini görevden aldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan "aptal şizofren" kavgasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaftancıoğlu, adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı pasif bir göreve çekti. İnan'ın, Kaftancıoğlu'nun söylemlerini kuzeni İmamoğlu'na birinci ağızdan ilettiği iddia edilmişti. Öte yandan Kaftancıoğlu, İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay'ı da pasifize etti.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediğini aktarmıştı.
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasından yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." demişti.
Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.
CHP'Lİ İSİMLER DOĞRULADI
Türkiye'nin konuştuğu gelişme, CHP'liler tarafından da doğrulanmıştı. BBC'ye konu hakkında konuşan CHP'liler, Gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktarmıştı.
YAN YANA GELİP SELAMLAŞMADILAR
Bu olay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonda ikili arasında yine bir gerginlik yaşanmış ve Canan Kaftancıoğlu protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam etmişti.
Saraçhane'de düzenlenen toplantıda ise yine aynı görüntü ekranlara yansımılş, program sonunda Ekrem İmamoğlu sahnedeki tüm isimlerle tokalaşırken Kaftancıoğlu'nu görmezden gelerek el uzatmamıştı.
CHP'DEKİ 'APTAL-ŞİZOFREN' KAVGASINDA YENİ PERDE: KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NUN KUZENİNİ GÖREVDEN ALDI
Yaşananlar sıcaklığını korurken bugün Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.
Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde görev değişiklikleri yaparak İmamoğlu'nun kuzeni dahil 3 kişiyi pasif göreve çekti.
Kaftancıoğlu, il yönetiminde "Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı" görevini yürüten İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı örgüt sorumluluğundan aldı.
Kaftancıoğlu ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay'ı da kızağa çekti.
"İMAMOĞLU'NA SÖYLE İŞİNE BAKSIN"
İnan aynı zamanda İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri. Canan Kaftancıoğlu'nun ettiği hakaretleri kuzeni Ekrem İmamoğlu'na birinci ağızdan iletmişti.
Kaftancıoğlu o dönem İnan'ı yanına çağırarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Söyle ona işine baksın. Belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" ifadelerini de kullanmıştı.
İBB'ye yakınlığıyla bilinen OdaTV'nin aktardığına göre; İmamoğlu'na yakın isimlerin kritik görevlerden alınması sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde tartışma yaşandı.
Bilindiği üzere İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı emelleri doğrultusunda kollarını sıvayarak adaylık yönünde adımlar atıyor. Münakaşa ettiği Canan Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
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