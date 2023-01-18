CHP’deki ’aptal-şizofren’ kavgasında yeni perde: Kaftancıoğlu İmamoğlu’nun kuzenini görevden aldı

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.

CHP'Lİ İSİMLER DOĞRULADI

Türkiye'nin konuştuğu gelişme, CHP'liler tarafından da doğrulanmıştı. BBC'ye konu hakkında konuşan CHP'liler, Gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktarmıştı.