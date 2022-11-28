CHP’de sular durulmuyor! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar: İkili arasında 5-6 aydır bir gerilim var

Övür konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) ABD gezisi, başörtüsü açıklamasından sonra yaşanan irtifa kaybını İmamoğlu bir fırsat bildi. Hemen TV'lere çıkmaya, konuşmaya başladı. Muhalefet içinde de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ayrımı var. Bazı televizyoncular, gazeteciler İmamoğlu'na bazıları da Kılıçdaroğlu'na destek veriyor.

Bir kaz partisi yapılacağını, buraya da ağırlıkla Kemal Bey'e yakın duran gazetecilerin katılacağını yazmıştım. Burada siyasi bir ayrışma var. İmamoğlu'nun yeniden heveslendiğini CHP'liler görmüyorlar mı? Gördükleri için de harekete geçtiler, İmamoğlu'nu önünü engellemeye çalışıyorlar.

İmamoğlu'nun çevresindekiler de Kemal Bey'in yanlışlarını söylüyorlar, saklamıyorlar da. Bu tartışma yeni de değil, 5-6 aydır bir gerilim var. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi."