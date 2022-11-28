CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar: İkili arasında 5-6 aydır bir gerilim var
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında, CHP'de yaşanan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu gerilimine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İkili arasında yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediğini aktarmıştı.
Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bugün bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.
İMAMOĞLU İLE KAFTANCIOĞLU ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR: "İKİLİ ARASINDA 5-6 AYDIR BİR GERİLİM VAR"
A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, ikili arasındaki gerilime değinen Övür, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasından yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." dedi.
Övür konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) ABD gezisi, başörtüsü açıklamasından sonra yaşanan irtifa kaybını İmamoğlu bir fırsat bildi. Hemen TV'lere çıkmaya, konuşmaya başladı. Muhalefet içinde de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ayrımı var. Bazı televizyoncular, gazeteciler İmamoğlu'na bazıları da Kılıçdaroğlu'na destek veriyor.
Bir kaz partisi yapılacağını, buraya da ağırlıkla Kemal Bey'e yakın duran gazetecilerin katılacağını yazmıştım. Burada siyasi bir ayrışma var. İmamoğlu'nun yeniden heveslendiğini CHP'liler görmüyorlar mı? Gördükleri için de harekete geçtiler, İmamoğlu'nu önünü engellemeye çalışıyorlar.
İmamoğlu'nun çevresindekiler de Kemal Bey'in yanlışlarını söylüyorlar, saklamıyorlar da. Bu tartışma yeni de değil, 5-6 aydır bir gerilim var. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi."
KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU İÇİN NEREDE NE DEDİ?
Mahmut Övür, köşe yazısında İmamoğlu-Kaftacıoğlu arasındaki sır görüşmenin ardından yaşananları yazmıştı:
İşte Övür'ün gündem olan yazısındaki o bölüm:
"Tabii kavga burada kalmıyor... Kaftancıoğlu biraz da kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için önüne çıkan her fırsatı, İmamoğlu'na vurmak için kullanıyor. Deyim yerindeyse bilinçli bir strateji izliyor. Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı.
Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir "şizofren" gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" dediğini aktarıyordu.
CHP açısından belki de en kritik nokta bundan sonra olacaktı. İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti. Bu, Kaftancıoğlu'nun ince siyaset yöntemiydi. CHP'lilere göre Kaftancıoğlu bu tür toplantılarda söylediği sözlerin kulislere sızmasını sağlıyor ve pozisyonunu güçlendiriyordu. Son dönemde sık sık İmamoğlu'na hakarete varan sözlerinin kulislerde konuşulmasının nedeni de buydu. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na zaman zaman "aptal" veya "müteahhit kafalı" demesine CHP'liler alışmışlardı ama ilk kez "şizofren" demesi şaşırtmıştı onları."
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