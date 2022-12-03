CHP'liler İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasındaki 'aptal şizofren' kavgasını doğruladı
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında ipler bir hayli gerildi. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkmış, taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı. A Haber'de gündeme gelen ve Türkiye'nin konuştuğu gelişmeye ilişkin BBC'ye konuşan CHP'liler, kavgayı doğruladı.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediğini aktarmıştı.
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasından yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." demişti.
Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.
CHP'Lİ İSİMLER DOĞRULADI
Türkiye'nin konuştuğu gelişme, CHP'liler tarafından da doğrulandı. BBC'ye konu hakkında konuşan CHP'liler, Gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktardı.
Bilindiği üzere İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayarak adaylık yönünde adımlar atıyor. Münakaşa ettiği Canan Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
BBC Türkçe'nin görüştüğü CHP'li kaynak, bunun iki siyasetçi arasında önemli bir ayrılık noktası olduğuna dikkat çekti.
Bir başka kaynak ise bu tür yaklaşım farklıklarının önemsiz olduğunu, meselenin İstanbul'daki iki iddialı siyasetçi arasındaki gerilimlerle ilgili olduğunu savunuyor.
"KAHRAMANIN YOLCULUĞU" İLE BAŞLAYAN KRİZ
İkisi aralındaki gerilim 2019 yılına dayanıyor. İmamoğlu'nun seçim sürecindeki kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın Son Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi' adlı kitabı, 23 Haziran seçimlerini takip eden süreçte yayımlanmıştı.
Kaftancıoğlu Twitter hesabından kitaba tepki göstererek, "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" paylaşımını yapmıştı.
CHP'li Engin Altay ve Seyit Torun da paylaşımı Twitter'da retweet etmişti.
İMAMOĞLU, İLÇE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ KAFTANCIOĞLU'NU ÇAĞIRMADI
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları ile bir araya geldi. Söz konusu program ilçe başkanlarının başındaki isim yani Canan Kaftancıoğlu yer almadı.
Bu durum CHP'li İBB Başkanı, kendi il başkanının kuyusunu kazıyor yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'da alternatif bir parti teşkilatı kurduğu, Kaftacıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın isimlerinde üzerini çizdiği iddia ediliyor.
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