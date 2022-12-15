İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Saraçhane'de tokalaşma kontrası! "Aptal şizofren" tartışmasında ikinci perde...

"BİR KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR"

İmamoğlu ise bu konuda gelen soruya "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" diyerek yanıt vermişti.