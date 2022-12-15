İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Saraçhane'de tokalaşma kontrası! "Aptal şizofren" tartışmasında ikinci perde...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan "aptal şizofren" gerginliği Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı" programının ardından Saraçhane'deki buluşmada da kendini gösterdi. Organizasyon boyunca yan yana gelmekten kaçınan ikili program sonunda tokalaşmadı. Kaftancıoğlu "İkinci Yüzyıla Çağrı" programında protokol üyelerinin hepsinin elini sıkarken İmamoğlu'nu es geçmişti. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından 6'lı masa, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında bir araya geldi.
6'LI MASA TOPLANDI
İBB Başkanlık Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir bir araya geldi.
KAFTANCIOĞLU DESTEK VERMİŞTİ
Toplantıda İmamoğlu'nun kavgalı olduğu bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer alırken, Kaftancıoğlu dün Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte de İmamoğlu'na destek vermişti.
"APTAL ŞİZOFREN" GERGİNLİĞİ
Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediğini aktarmıştı
"BİR KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR"
İmamoğlu ise bu konuda gelen soruya "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" diyerek yanıt vermişti.
İLK SELAMLAŞMA KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMINDA
Bu olay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonda ikili arasında yine bir gerginlik yaşanmış ve Canan Kaftancıoğlu protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam etmişti.
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