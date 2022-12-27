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CHP'deki ihaleci vekiller iddiasına Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken cevap: Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgi vermedim

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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CHP’deki ihaleci vekiller iddiasına Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken cevap: Kılıçdaroğlu’na yanlış bilgi vermedim

Fiili il başkanlığı bitecek olan Canan Kaftancoğlu, İBB'den ihale alan kritik isimlerin olduğu listeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı.Bu hamle sonrası CHP'yi ve 6'lı masayı bekleyen karmaşanın fitilini ateşleyen Kaftancıoğlu, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısına da bir mesajla yanıt verdi. İşte Kaftancıoğlu'nun kurnaz mesajı...

CHP ve 6'lı masada gündemi değiştiren hamle Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, genel başkanı Kılıçdaroğlu'na İBB'den yani İmamoğlu'ndan yüklü ihale alan milletvekili listesi verdiği iddia edilmişti.

Konuyu gündeme taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'e kurnaz cevap veren Kaftancıoğlu, suların durulmasına izin vermedi.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Bir süredir küresel kuşatmalar karşısında sesini çıkarmayan ama CHP içindeki aday yarışı ve rant kavgası olanca canavarlaşan, rahmetli Erdal İnönü'nün deyimiyle "Aslan sosyal demokratlar"ı yazıyorum.

Gerçi sosyal demokratlıkları da kalmadı ya neyse... Önce medyadaki Kemalciler-Ekremciler kavgasına şahit olduk. Sonra bu ayrışmanın en sert yansıdığı Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası geldi. "Müteahhit kafalı" veya "şizofren" suçlamaları gündemi sarstı.

İkili birbirlerine selam bile vermez oldu. Kavga günlerce medyada tartışıldı. İmamoğlu, dolambaçlı bir cevap verse de suçlamaların mimarı Kaftancıoğlu hiç oralı olmadı. Eksiği gediği de olsa bir kulis haberi günlerce tartışılmıştı. Önceki gün de yine kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Kaftancıoğlu'nun, genel başkanına sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdım.

Kaftancıoğlu, hiç vakit kaybetmeden Whatsapp üzerinden "kendisine yakışan" bir üslupla mesaj gönderdi. Özeti şuydu:

"Genel Başkanımıza liste verdiğime dair ithamınız ve iftiranıza dair; bilmeniz gerekir ki bugüne kadar Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim."

Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz? Sorunun cevabını yine aynı yolla merakla bekliyorum.

Bu arada 5 yıl boyunca sizin görevden alınmadığınız için hayal kırıklığı yaşadığımı da eklemişsiniz. Doğrusu öyle bir derdim hiç olmadı, olmaz da.

Büyük ihtimalle kulislerde yine sizin partililerin beklentisini yazmışımdır. Ama sizi de, siyasi ruhunu FETÖ'cülere ve sol marjinal gruplara peşkeş çeken, CHP'yi HDP'lileştiren Kılıçdaroğlu dönemine uygun olduğunuz için eleştirdiğim de doğrudur. Bu dönem sizsiz olmazdı zaten.

Kaftancıoğlu ihaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu’na verdi KAFTANCIOĞLU İHALECİ VEKİL LİSTESİNİ KILIÇDAROĞLU'NA VERDİ
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