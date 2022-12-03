Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası kameralara yansıdı: Herkesin elini sıktı ona gelince başını salladı
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında ipler bir hayli gerilmişti. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkmış, taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda yan yana gelmekten kaçınan ikili, konuşma sonrasında birbirlerinin elini sıkmadı. İmamoğlu'na gelene kadar herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na başını sallamakla yetindi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediğini aktarmıştı.
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasından yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." demişti.
Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.
Geride kalan gün BBC'ye konuşan CHP'li yetkililer ikili arasındaki kavgayı doğrulamış ve 'bir gerilimin olduğunu' dile getirmişlerdi.
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Bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda yan yana gelmekten kaçınan ikili, konuşma sonrasında birbirlerinin elini sıkmadı.
HERKESİN ELİNİ SIKTI, İMAMOĞLU'NUN SIKMADI
İmamoğlu'na gelene kadar herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na başını sallamakla yetindi.
İkili organizasyon boyunca birbirinden uzak konumlarda oturdu.
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