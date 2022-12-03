Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası kameralara yansıdı: Herkesin elini sıktı ona gelince başını salladı

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Geride kalan gün BBC'ye konuşan CHP'li yetkililer ikili arasındaki kavgayı doğrulamış ve 'bir gerilimin olduğunu' dile getirmişlerdi.