Canan Kaftancıoğlu CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na son darbeyi vurdu! İhaleci CHP milletvekilleri listesi

O listede olduğu söylenen Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, Özgür Karabat gibi isimlerin İmamoğlu ile yakınlığı zaten biliniyor.

Ama sürpriz iki isimden daha söz ediliyor. Birinin Erdoğan Toprak olduğu iddia edilirken diğeri bilinmiyor.