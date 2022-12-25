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Canan Kaftancıoğlu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na son darbeyi vurdu! İhaleci CHP milletvekilleri listesi

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Canan Kaftancıoğlu CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na son darbeyi vurdu! İhaleci CHP milletvekilleri listesi

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'yi ve 6'lı masayı bekleyen karmaşa ve fitili ateşleyen Canan Kaftancıoğlu'nun son hamlesini okurlarıyla paylaştı. Kaftancıoğlu giderayak Ekrem İmamoğlu'na son darbeyi vurdu ve İBB'den yüklü ihale alan CHP'li milletvekillerinin listesini Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Kaftancıoğlu üçgeninde CHP'yi karıştıracak 6'lı masada gündemi ve dengeleri değiştirecek bir gelişme daha yaşandı. Fiili il başkanlığı bitecek olan Canan Kaftancoğlu kritik isimlerin olduğu listeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısından öne çıkanlar;

Önümüzdeki 10-15 gün hem masada hem de CHP içinde çok sert geçecek. Konya çıkışı da gösterdi ki İmamoğlu durdurulamıyor. Konya operasyonuyla da istediğini elde etmiş görünüyor.

Aynı şeyi Antalya'da da yapmak istemiş ama son günlerde rotayı Kılıçdaroğlu'na çeviren Muhittin Böcek izin vermemiş.

Savaşın en sert sürdüğü il ise hiç kuşkusuz İstanbul. Canan Kaftancıoğlu'nun fiili il başkanlığının bu hafta biteceği konuşuluyor.

Yerine kim gelir bilinmez ama Kaftancıoğlu, giderayak İmamoğlu'na yönelik ithamlarını daha da artırıyor.

Sık sık "müteahhit kafalı" dediği İmamoğlu'nu şimdi "ihaleci milletvekilleri" listesiyle vuruyor. Kulislerde Kaftancıoğlu'nun, genel başkanı Kılıçdaroğlu'na İBB Belediyesi'nden yani İmamoğlu'ndan yüklü ihale alan milletvekili listesi verdiği konuşuluyor.

O listede olduğu söylenen Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, Özgür Karabat gibi isimlerin İmamoğlu ile yakınlığı zaten biliniyor.

Ama sürpriz iki isimden daha söz ediliyor. Birinin Erdoğan Toprak olduğu iddia edilirken diğeri bilinmiyor.

Acaba listeyi Kaftancıoğlu açıklar mı?

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