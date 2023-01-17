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Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti! Sözleşmeli akademisyenler için ayrı çalışma geliyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti! Sözleşmeli akademisyenler için ayrı çalışma geliyor

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Yaklaşık olarak 550 bin kadrolu sayısının neden 480 binlere kadar düştüğüne yönelik sorulara ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli bilgiler verdi.

Sözleşmeliye kadroda kritik detay! Canlı yayında anlattı SÖZLEŞMELİYE KADRO KRİTİK DETAY! CANLI YAYINDA ANLATTI

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

Yaklaşık olarak 550 bin kadrolu sayısının neden 480 binlere kadar düştüğüne yönelik sorulara ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu.

Faruk Erdem, "İşin içinde akademisyenler vardı. YÖK yönetimi bunu ayrı bir kanunda ele almayı ve kapsamlı yapmayı planlıyor. Akademisyenler 50/D gibi bir madde çalışıyorlar. Dolayısıyla sözleşmeli akademisyenler bu kapsamdan çıkarıldı. Onlar için ayrı bir çalışma yapılacak. İşte bu nedenle sayı 500 binin altına düştü." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NASIL OLACAK?

Yasadan yararlanıp kadroya geçmek için en az 3 yıl çalışma koşulu aranacak ve bir yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

KADROYA KİMLERE GİRECEK?

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 200 bin kişinin kadro hakkı elde edeceği hesaplanıyor. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Böylece düzenleme kamudaki sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsamış olacak.

-4B'li personel

-Vekil, ebe ve hemşireler

-Vekil hatip, müezzin ve kayyumlar

-Mahalli idarelerdeki personel

-Teşkilat kanunlarına dayalı çalışan personel

-Vekil imam

-Kamu dışı aile sağlığı çalışanları

-Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları

SÖZLEŞMELİLERİN HANGİ HAKLARI OLACAK?

Kadroya geçen sözleşmeli personel, kamu personelinin tüm haklarından yararlanacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayinde, eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma koşulu aranmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

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