Bakan Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
TÜRKİYE'NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Akar, Wallace'nin resmi davetlisi olarak gittiği İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.
WALLACE'DAN KARŞILAMA
İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.
Daha sonra Akar ve Wallace, Bakanlık binasına geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR'dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...
- Ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?
- Bekçi alımı 2023 başvuruları başladı mı? EGM Bekçi alımı 2023 duyurusu geldi mi, yayımlandı mı?
- Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57'yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?
- Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut kaç yaşında, nereli?
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu?
- İstanbul'da karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman, erken mi dağıtılacak? KARNE SAATLERİ!
- Alanyaspor Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?
- Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...