16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Bakan Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Bakan Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

TÜRKİYE'NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Wallace'nin resmi davetlisi olarak gittiği İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.

WALLACE'DAN KARŞILAMA

İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Daha sonra Akar ve Wallace, Bakanlık binasına geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Türkiye’den ateşkes mesajı TÜRKİYE'DEN "ATEŞKES" MESAJI
Türkiye’den ateşkes mesajı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA