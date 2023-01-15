15 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere'ye önemli ziyaret

Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere'ye önemli ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
ABONE OL
Bakan Hulusi Akar’dan İngiltere’ye önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti. Bakan Akar, ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler yapacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti.

Bakan Akar, Londra'da ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye’den ateşkes mesajı TÜRKİYE'DEN "ATEŞKES" MESAJI
Türkiye’den ateşkes mesajı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA