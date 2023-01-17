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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Seçim için muhalefete tarih verdi

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! Seçim için muhalefete tarih verdi

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Muhalefete seçim çağrısı yapan Bahçeli, "Çekinmesinler. Mayısta bu işi bitirelim" dedi. Muhalefetin saldırı siyasetine de tepki gösteren Bahçeli, "CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda partililere açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

"'MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine girdiğimiz herkesçe malumdur."

"Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir."

"Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.''

"HER BEKLENTİYE KULAK VERDİK, NOTUMUZU ALDIK"

Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık?

Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.

966 ilçemizi kucakladık. Sahaya indik siyasetin nabzını ölçtük. Her beklentiye kulak verdik, notumuzu aldık.

Köyüm benim sohbet toplantılarında, yurdumuzun her sathını köy köy dolaşarak milletimizin derdini dinledik. Komşularımızla yüz yüze teması esas alan faaliyetimizi planlayıp yansıttık.

Esnaflarımızı dinlemeye, onların yanında olduğumuzu göstermeye samimiyetle başladık. Durmayacağız bundan sonra çok daha fazlasını yapacağız. 2023 seçimlerini riske atmayacağız.

"MHP, Cumhur İttifakı sevdalısıdır. Malum ve menfur emel sahipleri, mücadelemizi zaafa uğratmanın hesaplarını yapacaklar. Karamsarlık aşılayacaklar, Yeni taktikler geliştirecekler. Hiçbir arkadaşım böyle bir saldırıya boyun eğmemelidir."

MUHALEFETE SERT TEPKİ

MHP, Cumhur İttifakı sevdalısıdır. Malum ve menfur emel sahipleri, mücadelemizi zaafa uğratmanın hesaplarını yapacaklar. Karamsarlık aşılayacaklar, Yeni taktikler geliştirecekler. Hiçbir arkadaşım böyle bir saldırıya boyun eğmemelidir.

CHP'nin başını çektiği Zillet İttifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet İttifakı adeta Türkiye'ye silah doğrultmuştur.

BABACAN'A BAYKAR TEPKİSİ

Altay Tankı'nın yapımından korkan bir siyasetçi bu millete hizmet edemez. Kızılelma'dan, Atak helikopterlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satmıştır, kimler gocunuyorsa onlar iradelerini devretmiştir. Bugün savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı iki bini geçmiştir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DİLİ YUNAN DİLİDİR"

Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken, diğer yandan Türk askerine hakaret seansları düzenlemektedir. Kahraman asker ve polislerimiz bölücü hainlerin kafasını kopardıkça Kılıçdareoğlu titremektedir. Alayınızı birden titretmeye devam edeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir. Cumhurbaşkanı adaylarını bir türlü bulamayan masada birbirlerine atar yapan Zillet İttifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir.

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