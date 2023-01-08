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Altılı masanın adaylık senaryoları sil baştan! 'Hayırsız evlat' Kılıçdaroğlu'nu bir hayli kızdıracak! İmamoğlu İYİ Parti kongresinde konuşacak

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Altılı masanın adaylık senaryoları sil baştan! ’Hayırsız evlat’ Kılıçdaroğlu’nu bir hayli kızdıracak! İmamoğlu İYİ Parti kongresinde konuşacak

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'adaylık' kavgası yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmiş, bu talep de CHP lideri tarafından veto yemişti. İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin İstanbul İl Kongresi'ne katılacağı ve konuşma yapacağı ortaya çıktı. Saraçhane'de Kılıçdaroğlu olmadan miting düzenleyen ikiliye, CHP'nin tutumunun ne olacağı merak konusu oldu.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.

Günlerdir gündemi meşgul eden gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Sürpriz görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı. İYİ Parti ve CHP'den de bir açıklama gelmedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: "BABA-OĞUL GİBİYİZ"

Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu'nun giriştiği 'adaylık' şovu sonrası, Almanya'daki icazet seferini yarıda keserek Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına kadar söz vermediği İmamoğlu için, "Ben, Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu" demişti.

Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet edeceksin" diyerek İmamoğlu'nun 2023 planlarını suya düşürmüştü.

OĞUL BABAYI KIZDIRACAK! İMAMOĞLU İYİ PARTİ KONGRESİNDE KONUŞACAK

Tüm bu yaşananların ışığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin İstanbul İl Kongresi'nde konuşma yapacağını söyledi. Söz konusu gelişme, Akşener'in rüzgarını arkasına alan İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediğine yorumlandı.

İMAMOĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ: İL İL GEZECEK

İmamoğlu'nun adaylık konusunda kendi adını öne çıkarmak ve altılı masaya mesaj vermek adına il il geziye çıkacağı öğrenildi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğini söylemişti.

Erkin açıklamasında, "İmamoğlu illeri gezmeye başlayacak. Kulis bilgisi bu. CHP'nin belediyelerinin olduğu yerler özellikle oralara gidilecek. Memleketi olacak. 'Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yalnız da kalsam, tek başıma da olsam sonuna kadar mücadele vereceğim' mesajı veriyor hem 6'lı masaya hem de iktidara" demişti.

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