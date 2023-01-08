Altılı masanın adaylık senaryoları sil baştan! ’Hayırsız evlat’ Kılıçdaroğlu’nu bir hayli kızdıracak! İmamoğlu İYİ Parti kongresinde konuşacak

İMAMOĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ: İL İL GEZECEK

İmamoğlu'nun adaylık konusunda kendi adını öne çıkarmak ve altılı masaya mesaj vermek adına il il geziye çıkacağı öğrenildi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğini söylemişti.

Erkin açıklamasında, "İmamoğlu illeri gezmeye başlayacak. Kulis bilgisi bu. CHP'nin belediyelerinin olduğu yerler özellikle oralara gidilecek. Memleketi olacak. 'Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yalnız da kalsam, tek başıma da olsam sonuna kadar mücadele vereceğim' mesajı veriyor hem 6'lı masaya hem de iktidara" demişti.