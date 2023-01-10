AK Parti’den seçim tarihine ilişkin yeni açıklama! 2023 seçimleri süreci nasıl işleyecek? Karar sonrası 48 saat detayı...

KARAR ALINDIKTAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE...

Tunç, yaklaşan seçim tarihinin, belirlenen süreler arasına çekilmesinin erken seçim anlamına gelmediğini, bunun seçim tarihinin güncellenmesi olduğunu söyledi.

Milletin seçime yüksek oranda katılımını sağlayacak bir tarihin de mutlaka ortaya çıkacağının altını çizen Tunç, bu konuda TBMM'nin ya da Cumhurbaşkanının karar alabileceğini aktardı.

Muhalefet partilerinin, 6 Nisan sonrası yapılacak bir seçimi "siyasi mühendislik" olarak göreceklerini ve Meclis'te bir karar alınmasına destek vermeyeceklerini beyan ettiklerini anımsatan Tunç, "Bu durumda yapılacak olan Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıdır. Bu da Anayasa'nın verdiği bir yetkidir. Cumhurbaşkanımız bu kararı aldıktan sonra 48 saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır. 60 gün geçtikten sonraki ilk pazar günü de seçim yapılır." diye konuştu.