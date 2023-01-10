AK Parti'den seçim tarihine ilişkin yeni açıklama! 2023 seçimleri süreci nasıl işleyecek? Karar sonrası 48 saat detayı...
2023 seçimlerine artık sayılı aylar kala seçimlerin yapılacağı tarih de merakla beklenmeye başladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada seçim tarihinin biraz daha öne çekilebileceğinin sinyallerini verirken AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Tunç sürecin nasıl işleyeceğini paylaşırken, muhalefetin "siyasi mühendislik" iddialarına da yanıt verdi. 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanması için 6 Nisan ile 18 Haziran arasında seçimlerin yapılması gerekeceğini söyledi.
SEÇİME KATILIMI AZALTAN HUSUSLAR İÇERİYOR
Tunç, beraberinde bazı AK Parti'li milletvekilleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğine (PMD) kutlama ziyaretinde bulundu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Seçim takvimine yönelik bir soru üzerine Tunç, normal seçim sürecinin 18 Haziran olduğunu ancak bu tarihin seçime katılımı azaltan hususları içerdiğini belirtti.
SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?
Seçime katılımı yükseltmenin önemli olduğunu vurgulayan Tunç, "Türkiye'de seçimlere katılma oranı son yıllarda yüzde 90 seviyelerine ulaştı ve bu dünyada bir örnek. Dolayısıyla seçime katılmayı eksilten hususlar varsa ki 18 Haziran tarihinde bu gözüküyor, bunun öne çekilebileceği yönünde Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Muhalefet partilerinin de bu konudaki görüşleri ortada. Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak 6 Nisan ile 18 Haziran arasında olması gerekecek. Bu konuda karar verilecek." değerlendirmesinde bulundu.
KARAR ALINDIKTAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE...
Tunç, yaklaşan seçim tarihinin, belirlenen süreler arasına çekilmesinin erken seçim anlamına gelmediğini, bunun seçim tarihinin güncellenmesi olduğunu söyledi.
Milletin seçime yüksek oranda katılımını sağlayacak bir tarihin de mutlaka ortaya çıkacağının altını çizen Tunç, bu konuda TBMM'nin ya da Cumhurbaşkanının karar alabileceğini aktardı.
Muhalefet partilerinin, 6 Nisan sonrası yapılacak bir seçimi "siyasi mühendislik" olarak göreceklerini ve Meclis'te bir karar alınmasına destek vermeyeceklerini beyan ettiklerini anımsatan Tunç, "Bu durumda yapılacak olan Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıdır. Bu da Anayasa'nın verdiği bir yetkidir. Cumhurbaşkanımız bu kararı aldıktan sonra 48 saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır. 60 gün geçtikten sonraki ilk pazar günü de seçim yapılır." diye konuştu.
"GEREKÇESİ DOĞRU DEĞİL"
Yılmaz Tunç, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin TBMM Başkanlığına sunulduğunu, bununla ilgili siyasi partilere daha önce bir ziyaretin gerçekleştirildiğini anımsattı.
Anayasa metninin ortaya çıktığını ve bu konuda muhalefetin tavrını ortaya koymasını beklediklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:
"Başörtüsüne anayasal güvence getiren değişiklik teklifiyle ilgili AK Parti Grubunun görüşme talebinin reddedilmesinin gerekçesi doğru değildir. Muhalefetin, Karma Komisyondaki dosyaların gündeme alınması bahane göstermesi birbiriyle bağlantılı bir konu değildir. Birisi başörtüsü ve aile kurumuyla alakalı düzenlemeler, diğeri dokunulmazlıklarla ilgilidir. Dolayısıyla konular farklı ve bu konuları birbirine gerekçe yapmak doğru değil."
NE OLMUŞTU?
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
KAMUOYUNDA NE KONUŞULUYORSA...
Başkan Erdoğan ayrıca "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." demişti.
SEÇİM İÇİN TARİH VERDİLER
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin yaptığı A Haber'e yaptığı açıklamada açıklamada "14 Mayıs olacak herhalde büyük ihtimalle." ifadelerini kullandı. Övür'ün bu sözleri sonrası canlı yayında Melih Altınok da "Ben de öyle duydum ve öyle yazdım" dedi.
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