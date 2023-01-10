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İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı teslim oldu

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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İçişleri Bakanlığı: 1 PKK’lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'ya 2011 yılında katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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