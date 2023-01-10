10 Ocak 2023, Salı
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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’a hakaretleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Son dakika haberleri... Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamaları nedeniyle 50 Bin TL manevi tazminata mahkum etti.

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