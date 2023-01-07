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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı salvolar: Birinci parti olacağız ama kapı arkalarında ahbaplık ederek değil

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Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Akşener’den Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı salvolar: Birinci parti olacağız ama kapı arkalarında ahbaplık ederek değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef aldı. Oldukça sert göndermelerde bulunan Akşener, "Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı. Akşener'in, 'kapı arkalarında ahbaplık' ifadelerinin, üç farklı ülkeye icazet seferleri düzenleyen Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğuna yorumlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla'da düzenlediği İl Kongresinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının bir bölümünde gelecek yıl yapılacak seçimlere değinen Akşener, ittifak ortaklarına üstü kapalı bir göndermede bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: "KAPI ARKALARINDA DEĞİL..."

İYİ Parti'nin birinci parti olacağını öne süren Akşener, "Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Akşener'in "kapı arkalarında ahbaplık ederek değil" şeklindeki bahse konu sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığına yorumlandı.

Bilindiği üzere CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, ABD, İngiltere ve Almanya'ya icazet seferleri düzenlemişti.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GERİLİMİ

Kılıçdaroğlu, birçok kez adaylığını ilan etmiş, Akşener ise CHP liderinin adaylığını veto ederek Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i partilerinin iç işlerine karışmakla itham etmiş, İYİ Parti lideri ise, yaşananlara, "Fena çarparım" diyerek tepki göstermişti.

DÜN DE KRİZ ÇIKMIŞTI: AKŞENER'DEN İMAMOĞLU MESAJI

Muhalefetin adaylık kavgası yine alevlendi. 10. kez bir araya gelen ve 'aday konuşmaya başlayacağız' açıklamasını yapan 6'lı masa yine entrikalarla birbirlerine mesaj veriyor.

Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılmaması Meral Akşener'i köşeye sıkıştırma planı olarak okunurken Akşener flaş bir çıkış yaparak yeni bir bombanın fitilini ateşledi.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Söz veriyorum gümbürtüye gitmeyeceksin. Söz olsun gitmeyeceksin and olsun gitmeyeceksin." ifadeleriyle desteğini yeniden açıkladı.

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