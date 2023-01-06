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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan terörle mücadele mesajı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyi fark etmez. Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" dedi. Moskova'daki Şam teması hakkında da konuşan Bakan Akar, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamalardan derlenenler;

Dağlar, tepeler her yer temizlendi. Bunlar yurt içinden atıldıktan sonra peşlerini bırakmadık, bırakmayacağız. Biz bunları kaynağında yok etmek için çalışıyoruz. Biz komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Ama Suriye ve Irak bu teröristleri topraklarında yok edemiyor, böyle bir güçleri yok. Biz de kendi göbeğimizin bağını kendimiz kesiyoruz.

Mehmetçik girilemez denilen yerlere girdi, çıkılamaz denen yerlerden çıktı. Bunların inlerini yıktık. Teröristler kazdıkları yerlere gömüldüler.

Arkalarında kim olursa olsun, en son teröristi etkisiz hale getirmekte azimliyiz, kararlıyız.

Terörle mücadele konusunda hiçbir taviz veremeyeceğimizi, terörle mücadele dışında bir gayemizin olmadığını da açık ve net şekilde söyledik. Yeni bir göç dalgasının bizim için kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin orada, kendi topraklarında kalmalarını sağlamanın dışında bir amacımızın olmadığını dile getirdik. Bizim suriye'de ve Türkiye'de bir arada olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunların haklarını yiyecek, zarar verecek bir karara evet demeyeceğimizi söyledik. Suriyeli kardeşlerimizin provokasyona ve oyuna düşmemelerini tekrar ediyoruz.

GÜVENDİĞİNİZ DAĞLARA KARLAR YAĞMADAN AYAĞINIZI DENK ALIN

Barışçıl yollar ile görüşmelerin gerçekleşmesi için çalışmaları destekliyoruz. Maalesef bunları hiç birine Yunanistan'dan olumlu bir cevap almadk. 2 yıldır bekliyoruz. Maalesef davetlerimize rağmen gelmediler. Gelmedikleri gibi bizi suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Bunların hiçbir temeli yok. Oyunbozan, adaları silahlandıran Yunanistan... Biz herhangi bir şekilde provokasyonda bulunmuyoruz. Bize yapılan hiçbir tavizi provokasyonu karşılıksız bırakmayacağız. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan ayağınızı denk alın. Başkalarını arkanıza alarak bir maceraya heveslenmeyin. Böyle bir hataya yeltenmeyin. Tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum.

Biz Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyiz. KKTC devleti kuruldu. Artık orada bir devletin kurulması değil, tanınması süreci var. Ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu yedirmeyiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, ve çok şük çok şükür ki muktediriz. Oldubittiye izin vermeyiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner.

CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI

Savunma sanayiinde cin şişeden çıktı. Kendi savaş uçağımızı da yapacağız. Ülkemizin savunmasını milli silahlarla sağlayacağız.

Terörle mücadele mesajı TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

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