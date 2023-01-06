Borsada manipülasyona kalkışan Kemal Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Ekonomi bilgisini yerden yere vurdular: Senin hiç danışmanın yok mu?

Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul yatırımcılarına yönelik 2 operasyonu alay konusu oldu. Borsada hisseleri bulunan yatırımcılara Kasım ayında attığı tweetlerle bir an önce çıkmaları ve işlerin kötüye gideceği yönünde panik havası oluşturan Kılıçdaroğlu, daha sonra yatırımcıların yüzde 25'ten fazla kar ettiği süreci izlemek zorunda kalmıştı. Dünkü düşüşte de 'Ben demiştim' tweeti atan Kılıçdaroğlu'na çok sayıda tepki mesajı geldi ve düzeltmeye rağmen herkesin yüzde 15 dolayında karda olduğu hatırlatıldı. Bazı kullanıcılar da CHP Genel Başkanıyla alay etti.