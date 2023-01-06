Borsada manipülasyona kalkışan Kemal Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Ekonomi bilgisini yerden yere vurdular: Senin hiç danışmanın yok mu?
Türkiye lehine olan gelişmeleri hedef almak için "akılalmaz" eleştiriler getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anlamadığı alanlara girince yine sosyal medyada alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu kasım ayında yaptığı manipülasyona rağmen yatırımcısına yüzde 25'ten fazla kazandıran Borsa İstanbul hakkında dünkü düzeltmeyi fırsat bilerek bir tweet daha attı. Ancak ekonomik gerçeklerden uzak açıklamasına adeta tepki yağdı. Çoğunluğu muhalif olan takipçileri Kılıçdaroğlu'na anlamadığı işlerle ilgili konuşmaması, danışmanlarını değiştirmesi tavsiyesinde bulunurken CHP lideri çok sayıda kullanıcı için de alay konusu oldu.
Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul yatırımcılarına yönelik 2 operasyonu alay konusu oldu. Borsada hisseleri bulunan yatırımcılara Kasım ayında attığı tweetlerle bir an önce çıkmaları ve işlerin kötüye gideceği yönünde panik havası oluşturan Kılıçdaroğlu, daha sonra yatırımcıların yüzde 25'ten fazla kar ettiği süreci izlemek zorunda kalmıştı. Dünkü düşüşte de 'Ben demiştim' tweeti atan Kılıçdaroğlu'na çok sayıda tepki mesajı geldi ve düzeltmeye rağmen herkesin yüzde 15 dolayında karda olduğu hatırlatıldı. Bazı kullanıcılar da CHP Genel Başkanıyla alay etti.
BORSA YATIRIMCISINA YÖNELİK İLK OPERASYONU KASIMDA ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu borsa yatırımcılarını manipüle eden ve bir felaket senaryosu ile panik oluşturmaya çalışan ilk açıklamalarını Kasım ayında yaptı. Yatırımcılara kaçış sinyali veren Kılıçdaroğlu "bataksınız" mesajı verdi. Attığı tweette "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" dedi.
O "KAYBEDECEKSİNİZ" DEDİKTEN SONRA HERKES KAZANDI
Söz konusu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'na değil Türk şirketlerine güvenen borsa yatırımcıları yüzde 25'ten fazla kazanç elde etti. Sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu dün gelen düzeltmede yeniden ortaya çıktı ve "BEN DEMİŞTİM" havası oluşturmak için eski tweetini de gündeme getirmeye çalıştı.
AĞIR LİNÇ YEDİ: TEPKİ, ALAY VE TAVSİYE
Tüm bu gelişmelerin üzerine Kılıçdaroğlu çoğunluğu muhalif kitle olan takipçilerinden bile yoğun tepki aldı.
KENDİ ÜLKESİNİN BORSASINA MANİPÜLASYON YAPAN PARTİ LİDERİ
Piyasalar açıkken yaptığı açıklamalarla Borsa'yı düşürme gayreti içerisine girmesine tepki gösteren yatırımcılar Kılıçdaroğlu'na işi bilene bırakması ya da danışmalarını değiştirmesi tavsiyesinde bulunurken birçok borsa yatırımcısı da 'Siyasi kavganı başka yerde yap' dedi.
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