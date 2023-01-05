Başkan Erdoğan’ın Atina’ya uyarısı Yunan basınında gündem oldu! Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan’ı uyardı

Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda "Bizim kendi eserimiz olan füzemiz yoktu, şimdi bunları kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara dedim ki yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Bu Haber geçince 'Bunlar Atina'yı vuracak' yazmaya başladılar. Siz uslu durun, bizim Atina'yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız." ifadelerini kullanmıştı.