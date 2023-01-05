05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan'ın Atina'ya uyarısı Yunan basınında gündem oldu! Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı

Başkan Erdoğan'ın Atina'ya uyarısı Yunan basınında gündem oldu! Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın Atina’ya uyarısı Yunan basınında gündem oldu! Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan’ı uyardı

Yunan basını, Başkan Erdoğan'ın "Siz uslu durun, bizim Atina'yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız" sözlerini gündeme taşıdı. Başkan Erdoğan'ın "baba", Yunanistan'ı da "yaramaz çocuk" rolünde gören Ethnos haber sitesi, "Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınından gündem olmaya devam ediyor. Ethnos haber sitesi, Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı "Siz uslu durun, bizim Atina'yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız." açıklamalarını manşete taşıdı.

Söz konusu site Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a "Dikkatli olursanız sizi füzeyle vurmayacağız" vurgusu üzerine baba-çocuk benzetmesi yaptı.

Yunan basınındaki haberde "Erdoğan baba rolünde" denirken, Yunanistan için de "yaramaz çocuk" ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN YARAMAZ ÇOCUK

Ethnos'un haberinde "Erdoğan, baba rolünde yaramaz çocuk Yunanistan'ı, akıllı oturmazsa cezalandıracağı konusunda uyarıyor. 'İhtiyatlı' ile ne demek istiyor?" denildi.

Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda "Bizim kendi eserimiz olan füzemiz yoktu, şimdi bunları kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara dedim ki yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Bu Haber geçince 'Bunlar Atina'yı vuracak' yazmaya başladılar. Siz uslu durun, bizim Atina'yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız." ifadelerini kullanmıştı.

UYARILARIN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Erdoğan Aralık ayının başında yaptığı bir açıklamada da "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." İfadelerini kullanmış bu açıklamalar Yunan basınında geniş yankı uyandırmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA