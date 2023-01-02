Yunanistan'ın zulmü Türk İHA'larına yansıdı: Göçmenleri geri ittiler
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.
Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."
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