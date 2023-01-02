Yunanistan’ın zulmü Türk İHA’larına yansıdı: Göçmenleri geri ittiler

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.