02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar 'dünyanın ilk SİHA gemisi'nde incelemelerde bulundu! Yunanistan'a sert tepki: Devamlı ağlıyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar 'dünyanın ilk SİHA gemisi'nde incelemelerde bulundu! Yunanistan'a sert tepki: Devamlı ağlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ’dünyanın ilk SİHA gemisi’nde incelemelerde bulundu! Yunanistan’a sert tepki: Devamlı ağlıyor

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile “Dünyanın ilk SİHA gemisi” ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu. Bakan Akar incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalarda Yunanistan'a tepki gösterdi. Atina'nın NATO toplantısını sabote ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan devamlı ağlıyor. Türkiye-NATO sorunu gibi göstermeye çalışıyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile "Dünyanın ilk SİHA gemisi" ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu.

Akar, Marmara Denizi'nde deniz kabul testleri devam eden gemiye helikopterle indi. Anadolu gemisine seyri sırasında deniz kabul testleri süren Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Piri Reis de eşlik etti.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

"Yunanistan devamlı ağlıyor" diyen Bakan Akar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın gerginlik peşinde olduğunu ve NATO toplantısını sabote ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Yunanistan, Türkiye-NATO sorunu gibi göstermeye çalışıyor. Şoveniz politikalarını kabul ettirmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA