Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ’dünyanın ilk SİHA gemisi’nde incelemelerde bulundu! Yunanistan’a sert tepki: Devamlı ağlıyor

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

"Yunanistan devamlı ağlıyor" diyen Bakan Akar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın gerginlik peşinde olduğunu ve NATO toplantısını sabote ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Yunanistan, Türkiye-NATO sorunu gibi göstermeye çalışıyor. Şoveniz politikalarını kabul ettirmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.