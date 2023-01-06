Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyi fark etmez. Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" dedi. Moskova'daki Şam teması hakkında da konuşan Bakan Akar, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık" ifadelerine yer verdi.

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