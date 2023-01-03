Yunan medyası yönetimi ve Miçotakis’i hedef aldı: Yunanistan’ın fikri yok! Dikkat çeken Türkiye analizi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, hem uluslararası hem de iç ilişkiler nedeniyle giderek artarken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi. 'Yunanistan Türkiye ile neden diyalog başlatmalı?' isimli yazıda Yunanistan ve Atina hükümeti ile ilgili bir bazı eleştirilere yer verildi.