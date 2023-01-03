Yunan medyası yönetimi ve Miçotakis'i hedef aldı: Yunanistan'ın fikri yok! Dikkat çeken Türkiye analizi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki yüksek tansiyonu analiz eden Yunan medyası çarpıcı detayları ele aldı. Atina'nın Yunan kara suları da dahil olmak üzere tamamen ABD ve Avrupa'ya bağlı olduğunu ifade eden analizde, "Yunanistan'ın bir fikri yok" ifadelerine yer verildi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, hem uluslararası hem de iç ilişkiler nedeniyle giderek artarken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi. 'Yunanistan Türkiye ile neden diyalog başlatmalı?' isimli yazıda Yunanistan ve Atina hükümeti ile ilgili bir bazı eleştirilere yer verildi.
Haberde ilk olarak Yunanistan'ın yalnızca Türkiye ile değil; Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya ve Kıbrıs ile problemlerini çözmesi gerektiğinden bahsedildi.
Danışılan bir uzmanın yorumuna göre ise Yunanistan'ın dış politikası başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin mutlak kontrolü altında. Özellikle ise Fransa ve Almanya oldukça etkili.
Bu nedenle de ABD onay vermedikçe Yunanistan'ın hiçbir şey yapamayacağından bahsedildi. Özellikle de günlerdir masada tartışmalara neden olan Girit'in kara sularını 12 mile çıkarma planı için de bunun geçerli olduğu iddia edildi.
Haberin devamında "Rehin alınan yalnızca Yunansitan Başbakanı Kiryakos Miçotakis değil, Yunanistan'dır. Yunan başbakanı silahlanmayı haklı çıkarmak için Türk söylemini bahane olarak kullanıyor; ancak bu durum çoktan eskidi" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ise uluslararası alanda herkesle diyalog halinde olduğundan bahsedildi. "Türkiye, pek çok ülke ile stratejik ittifak geliştiriyor ve Yunanistan kendisine zarar verecek kadar bu durumu inkar ediyor" sözleri dikkat çekti.
Ayrıca haberin devamında "Miçotakis ile Dendias iklisi Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hükümetleriyle onlarca kez görüştü; ancak hiçbir konuda bir metrenin binde biri bile ilerleme kaydedemedi" denilerek bunun 'kabus gibi bir gerçek' olduğuna dikkat çekildi.
Haberde özellikle "Yunanistan'ın fikri yok, Yunanistan tartışmıyor" sözlerine vurgu yapıldı. Ayrıca Atina hükümetine bir soru da sorularak "Yunanistan diyalog istemiyor, ama sorunları var. Peki diyalog yoksa sorunlarını nasıl çözecek?" denildi.
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