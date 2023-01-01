Yunanistan’ın gözü Mavi Vatan’da! Dikkat çeken itiraf: Atina’nın acil ihtiyacı var

Silahlanmaya milyarlarca euro harcayan Yunanistan'dan itiraf gibi bir analiz geldi.

CNN Yunanistan 'Silahlanma ve diplomaside 2023'ün zorlukları' başlıklı haberinde dikkat çeken bilgilere yer verdi.

Stavros Ioannidis imzalı analizde Atina'nın başta savaş uçakları olmak üzere bir dizi yeni silaha sahip olduğunun altı çizildi ve şu ifadeye yer verildi;

'Ancak pek çok önemli programı açıkta kaldı ve tamamlanma ufku belirmedi.'