Son dakika: 6’lı masada kılıçlar çekildi! 10’uncu kez toplandı

MASADAKİ KONULAR

Gelecek Partisi'nin ev sahipliği yapatığı 6'lı masanın 10'uncu toplantısında gündem seçim tarihinde yapılması muhtemelen olan değişiklik olacak.

Seçim tarihinin yanı sıra güncel başlıklardan biri de başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği. Bir diğer yandan altılı masanın gündeminde hükümet programı niteliğindeki 'Temel Politikalar' belgesi de olacak.

Hükümet programı olarak da adlandırılan 'Temel politikalar' metnine liderlerin son noktayı koyması beklenen toplantıda, parlamento seçimine dönük ittifak ilkelerini belirlemek üzere yeni bir komisyonun kurulması gündemde.