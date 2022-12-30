Temel Karamollaoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak sözler! Erdoğan buldozer gibi ezip geçer
Kavgası bitmeyen, aday belirleyemeyen 6'lı masada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafını seçti. İYİ Partili Meral Akşener'in desteklediği isimleri hedef alan Karamollaoğlu, "İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ı hafife alıyorlar, buldozer gibi ezip geçer" şeklinde konuştu.
Seçimlere az bir süre kala altılı masada cumhurbaşkanlığı konusunda belirsizlik devam ediyor. Muhalefet kanadında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı konusunda tereddütler her fırsatta göze çarpıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday ilan ettirme hamlesine İyi Parti karşı çıkınca iki cephede ipler gerilmişti.
"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'EVET' DERİZ" DEMİŞTİ
İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında olası Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş adaylığı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kulanmıştı. Meral Akşener, "Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz" demişti.
KARAMOLLAOĞLU TARAFINI BELLİ ETTİ
Bir tv kanalına konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğu, tarafını belli etti ve 5 Ocak'ı işaret etti: Masanın adayı konuşma zamanı geldi. "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" ifadelerine yer verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğu'nun açıklamaları şu şekilde;
İYİ Parti de anayasa değişikliğine evet vereceğini söyledi. Bu durumda referanduma götürme için gereken sayıya ulaşılabilir. CHP'li vekiller hayır verirse ne olacak? Bu durum altılı masanın akıbetini nasıl etkiler sizce? 5 Ocak'ta bu konu konuşulacak mı?
Varsayımlar üzerinden konuşacaksak ben derim ki CHP bu konuda böyle güçlü bir adım attıktan sonra böyle bir tavır koymaz. Çünkü tavır koymayı gerektiren bir ifade yok teklif metninde. Benim kanaatim o. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar sergilemiş olduğu uzlaşma zemini oluşturma çabasına bakarak bunu söylüyorum.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ BİZE GÖRE MAKUL
Eşcinsel evliliklerin önünü kapatamayız diyen insan hakları savunucuları itiraz ediyor.
Bunlar bir avuç insan. Çıkardıkları yaygaraya bakarsanız insanlığın yüzde 90'ı böyleymiş gibi düşünürsünüz, ama gerçekte bir avuç insan. Aileyi tahrip ederek medeniyet inşa edemezsiniz.
Aday konusu kesin olarak Cumhur İttifakı'nın seçim takvimine mi bağlandı şimdi?
Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmadık. Önce politikaları belirleyelim dedik. Bu konuda doğru da yaptığımız düşünüyorum.
Yıpranmadan korkacak kişiden aday olur mu?
Korku meselesi değil. Bugüne kadar bunu gündemimize almamamız doğruydu. Ancak Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak'ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir.
"ERDOĞAN BULDOZER GİBİ EZİP GEÇER"
Karamollaoğlu ayrıca "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" dedi.
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