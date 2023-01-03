Selahattin Demirtaş'tan HDP'nin gizli ortağı olduğu 6'lı masaya mesaj: Bir olalım! Ortak aday belirlemezsek trajedi yaşanır
Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, HDP'nin gizli ortağı olduğu 6'lı masaya yeni bir mesaj gönderdi. Muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, ortak bir aday çıkarmamanın 'trajedi' yaratacağı uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, muhalefete ittifak çağrısı yapmıştı. Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybettiklerini itiraf eden Duran Kalkan, “Farklılıkları bırakarak birleşmek ve iktidarı göndermek gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da söylüyor 'Daha bunlar iyi günleriniz' diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” mesajını vermişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP ile aralarını sıkı tutmak için hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak partiye kattığı Nuşirevan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi. Elçi 2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den destek geleceğini de açıkladı.
Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden muhalefete mesaj yollamaya devam ediyor.
DEMİRTAŞ'TAN MUHALEFETE YENİ MESAJ
T24'e yazdığı mektupta muhalefete çağrıda bulunanDemirtaş, seçimlerde ortak bir aday etrafında birleşilmemesinin 'trajedi' yaratacağını söyledi.
"BUNU YAPMAMALARI HAZİN OLUR"
Demirtaş, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının 'trajik ve hazin' olacağını şu sözlerle anlattı:
"Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'DAN MUHALEFETE "BİRLEŞİN" MESAJI
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yardım çağrısında bulundu. Dış ülkelere çağrı yapan Kalkan, "Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" dedi.
'GERÇEKTEN TIKANMA DERİNLEŞİYOR'
Muhalefete birlik çağrısı yapan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, "Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan'da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Her türlü şeyler gelişebilir. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler. Durum gerçekten de ciddidir. Yani öyle hafife alınacak yada farklı biçimde algılanacak, değerlendirilecek bir durum değil. Bu çok zorluyor. Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." dedi.
PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'DAN 6'LI MASAYA GÖZDAĞI
Teröristbaşı Murat Karayılan, HDP ile gizli ortaklık yürüten 6'lı masaya aba altından sopa göstermişti.
Karayılan, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin içerisinde olduğu 6'lı masa için şu sözleri söyledi:
"Bu toplum Türkiyeli sol-sosyalist güçlerle birliğini oluşturmuştur. Bir güç, bir irade haline gelmiştir. Ancak onlar bu iradeyi dikkate alacaklarına, 'nasıl parçalarız' biçiminde hesaplar yapıyorlar. Hatta 6'lı masada bile böyleleri vardır. Yani parçalamayı, bundan faydalanmayı, kendilerine mahkum etmeyi düşünen, bu tür yanlış hesapları yapanlar var. Başta bu kesimler olmak üzere herkes şunu bilmeli; 23 Haziran'da kimseye rağmen bir şey yapılmamıştır; bir irade vardı ve şimdi de bütünlüklü bir irade vardır. Yani sanki kimi çağrılara rağmen böyle oldu biçimindeki hesaplar yanlış hesaplardır. Bu tür hesapları yapanlar yanılırlar. Biz halkımız ile demokratik-sol güçlerin birliğinin sağlam bir birliktelik olduğuna inanıyoruz. Hiç kimse bunun üzerine oynayamaz; hiçbir oyun da sonuç almaz. Bunun bilinmesi gerekir. Bu tabii konumuz değildi ama bakıyoruz her gün gündemdedir. Bunlar Kürtlerden ve demokratik kesimlerden destek mi istiyorlar yoksa parçalamak mı istiyorlar anlaşılmıyor. Taraflar bu konuda kendilerini netleştirmemişler. Bu açıdan iktidarın da kendisine 'muhalefetim' diyen kesimlerin de kendisini netleştirmesi ve kimsenin yanlış hesap yapmaması gerekir."
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ CHP'NİN ÖZERKLİK PLANINI İTİRAF ETTİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ile ittifak kuran CHP, ikili ilişkileri kuvvetlendirmek maksadıyla eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.
CHP'de, "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Elçi, PKK'ya verdiği destekle gündeme gelmişti.
ÖZERKLİK İTİRAFI
Elçi, CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda bu kez 'özerklik' itirafında bulundu. Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.
"YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ DİYORUZ ARTIK ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"
Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.
Elçi, yanıtında, "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR"
Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirterek şu itirafı yaptı:
"Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır."
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP DESTEK VERİR
HDP'ye olan yakınlığıyla da bilinen Elçi 2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den destek geleceğini de söyledi.
Elçi kendisine yöneltilen "HDP'nin destekleyeceği bir aday çıkabilir mi?" sorusuna verdiği "Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek." yanıtıyla HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.
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