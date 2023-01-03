Selahattin Demirtaş’tan HDP’nin gizli ortağı olduğu 6’lı masaya mesaj: Bir olalım! Ortak aday belirlemezsek trajedi yaşanır

"BUNU YAPMAMALARI HAZİN OLUR"

Demirtaş, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının 'trajik ve hazin' olacağını şu sözlerle anlattı:

"Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'DAN MUHALEFETE "BİRLEŞİN" MESAJI

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yardım çağrısında bulundu. Dış ülkelere çağrı yapan Kalkan, "Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" dedi.