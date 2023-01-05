DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı! Adana’da yakalanmıştı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faliyet gösterdiği belirlenen 7'si yabancı uyruklu 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti.