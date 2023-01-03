Masadaki kaos derinleşiyor! İYİ Parti'den DEVA'ya rest CHP'ye gönderme: Tek ortak yanımız masada olmamız
Altılı masada yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geride kalan gün açıkladığı eylem planında, Anayasa'nın 66. maddesini değiştireceklerini açıklamıştı. Söz konusu çıkış, İYİ Parti'yi rahatsız etti. İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşad Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız altılı masada bulunuyor olmamız." ifadelerini kullandı. Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden de CHP'ye göndermelerde bulundu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin tartışmalar yaşanıyor. Masada çoklu aday tartışmaları ayyuka çıkmışken yeni bir kriz daha patlak verdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geride kalan gün açıkladığı eylem planında, Anayasa'nın 66. maddesini değiştireceklerini açıklamıştı. Söz konusu çıkış, İYİ Parti'yi rahatsız etti.
MASADA YENİ KAOS: BABACAN-HDP YAKINLAŞMASI, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VAADİ
HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddia edilmişti. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen, sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle duyurmuştu.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi. Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan dün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Geride bıraktığımız günlerde HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.
MASADAKİ KAOS DERİNLEŞİYOR! İYİ PARTİ'DEN DEVA'YA REST
İYİ Parti kanadı, Babacan'ın Anayasa değişikliği kararına sert şekilde karşı çıktı. Partinin Sözcüsü Kürşad Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız altılı masada bulunuyor olmamız." ifadelerini kullandı.
"BU TAAHHÜTLER YER ALMAMAKTADIR"
Zorlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine, "DEVA Partisi ile ortak yanımız altılı masada bulunuyor olmamız ve bu ortaklaşmamızın en büyük temeli güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistemi ülkemizde yeniden inşa etmek, adaleti ve liyakati esas alan bir yönetim anlayışını kurgulayabilmektir. Vatandaşımızın büyük beklentisi de bu yöndedir." diye konuştu.
BİR GÖNDERME DE CHP'YE: "CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİMİZ AÇIK VE NETTİR"
Ortak anayasa değişikliği paketinin açıklandığını anımsatan Zorlu, 5 Ocak'ta liderlere sunulacak olan cumhurbaşkanı adayının seçilmesi durumunda uygulanacak hükümet programının hazırlandığını vurguladı.
CHP'ye üstü kapalı göndermelerde bulunan Zorlu, şunları kaydetti:
"Bunların her ikisinde de bu taahhütler yer almamaktadır. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren yürüttüğümüz, paydaşı olduğumuz altılı masanın seçtirmek istediği cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği, cumhuriyet değerleri, Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Baştan bu yana bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır."
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