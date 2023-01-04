6'lı masada bakanlık ve vekil dağılımı kaosu! Kılıçdaroğlu CHP'lileri ikna edemezse...
Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda kritik süreç işliyor. Başını Kemal KIlıçdaroğlu ve Meral Akşener’in çektiği 6'lı masadaki kaos ve kavganın ardı arkası kesilmiyor. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında birbirine düşen 6'lı masada 'bakanlık ve vekil dağılımı' için savaş başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda CHP ve DEVA arasında kıran kırana pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken CHP yandaşı Fatih Portakal, masadaki bir parti yetkilisinden edindiği bilgiyle Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda 'şartlı evet'in çıktığını belirtti. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM aritmetiği ve dağılım konusunda CHP'lileri ikna edemezse, 6'lının masa dışında bir adaya yöneleceği de konuşulanlar meseleler arasında.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor.
Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
AHLATLIBEL'DE NELER OLDU?
Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri olan Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.
Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.
BABACAN'DAN "ADAYLIK" SİNYALİ
Bir yandan da masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden ses getirecek adımlar ve açıklamalar geliyor.
Saraçhane'de terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip, HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan "Altılı masa mutabakata varırsa en iyi şekilde yaparım. Hiç sorun yok" açıklamasını yaparak adaylık sinyali verdi.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında; CHP yandaşı olan ve zaman zaman Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair söylemlerde bulunan Fatih Portakal'dan çarpıcı bir çıkış geldi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA "ŞARTLI" EVET!
Masadaki bir parti yetkilisi ile yaptığı telefon görüşmesini dile getiren Portakal, "Altılı masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar vermiş. Net bir şekilde. Konuştuğum kaynak da altılı masanın o partilerinin içerisinden birisi" dedi.
İşte dananın kuyruğu tam da bu noktada koptu...
ABD ve Londra'da icazet yoklayıp her seferinde 'aday benim mesajı' veren Kılıçdaroğlu, emeline ulaşmış gibi görünse de masanın Kılıçdaroğlu'na 'şartlı evet' verdiği öğrenildi.
En çok tartışılan Bakanlık ise Ekonomi Bakanlığı... Cumhuriyet Halk Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi arasında bu durum çokça konuşuluyor.
Masadaki kaynağı ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu ismi üzerinde mutabakat var ama şartlar da var. 6 parti var. CHP var büyük parti, İYİ Parti var büyük parti... Demokrat Parti var içlerinde oy olarak en düşük partilerden bir tanesi ama 6'lının bileşeni. Saadet Partisi var, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan var. Mutlaka onlar da Bakanlık isteyecekler. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıklarının yanı sıra... Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşıldığı söylendi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Vekil dağılımı da masanın epey bir başını ağrıtacak cinsten... İttifak ortaklarından 'şartlı evet' alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis aritmetiği ve dağılım konusunda CHP'lileri ikna etmesi gerektiği kulislerde konuşuluyor.
6'LI MASA DIŞINDAN BİR İSİM Mİ?
Kılıçdaroğlu'nun bu şartları eğer CHP'lilere kabul ettiremezse 6'lı masa dışında başka bir ismin bulunacağı iddia edildi.
CHP yandaşı Fatih Portakal'ın masadan temas kurduğu kaynak da bu durumu doğruladı.
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