6’lı masada bakanlık ve vekil dağılımı kaosu! Kılıçdaroğlu CHP’lileri ikna edemezse...

AHLATLIBEL'DE NELER OLDU?

Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri olan Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.

Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.