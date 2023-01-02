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Kılıçdaroğlu gemileri yaktı! CHP'li Yarkadaş adaylığını açıklayacağı tarihi verdi: 6'lı masa olsa da olmasa da...

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Kılıçdaroğlu gemileri yaktı! CHP’li Yarkadaş adaylığını açıklayacağı tarihi verdi: 6’lı masa olsa da olmasa da...

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki adaylık tartışmalarını alevlendirecek bir gelişme yaşandı. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, 6'lı masa olsa da olmasa da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağını söyledi ve tarih verdi.

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.

CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI

Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.

Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

Günlerdir yüzyüze gelmekten kaçınan iki liderin, bu akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI

Geçtiğimiz hafta, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU GEMİLERİ YAKTI! CHP'Lİ YARKADAŞ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAĞI TARİHİ VERDİ: "6'LI MASA OLSA DA OLMASA DA..."

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

"Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda kararlı." diyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, 15 Şubat'la 1 Mart'a arası adaylığını açıklayacak." iddiasında bulundu.

"4 SLOGANLAR KAMPANYA YAPACAK"

Yarkadaş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Görülen net bir şey var. Kılıçdaroğlu her koşulda adaylığa hazır. 18 Ocak'taki toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı 4 sloganla gündeme gelebilir. Bunlar; "liyakat, adalet, refah ve kalkınma" olabilir. Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü, bu bir iddia olarak dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeleri tamamladıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arası adaylığını açıklayacak. Altılı masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı."

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