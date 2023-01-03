İmamoğlu'nun akıl hocası 6'lı masayı hedef aldı: Seçimi kaybedecek duruma geldiler
2023 seçimlerine kısa bir süre kala ne 6'lı masa aday belirleyebildi ne de CHP'nin içerisindeki yarış sona erdi. Kılıçdaroğlu, yurt dışı turlarıyla icazet alırken İBB Başkanı İmamoğlu da boş durmuyor. 6'lı masayı hedef alan İmamoğlu'nun 2019 seçimlerindeki akıl hocası Necati Özkan, Halk TV'de muhalefetin son bir yılda verdiği kötü sınav nedeniyle, kazanabileceği seçimi kaybedecek noktaya geldiğini söyledi.
2023'e girmemiz ile beraber seçim atmosferi de gün geçtikçe etkisini daha fazla göstermeye başladı.
Seçime az bir süre kala 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı da henüz belirlenmiş değil.
Halk TV ekranlarında da 6'lı masanın son bir yıldır yaptıkları eleştiri konusu oldu. Eleştiren isim ise dikkat çekici. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Necati Özkan, 6'lı masanın kendi elleriyle seçimi kaybedecek duruma geldiklerini söyledi.
"MUHALEFET KAZANABİLECEĞİ SEÇİMİ KAYBEDECEK NOKTALARA GELDİ"
"Sözüm Var" programında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Necati Özkan, Millet İttifakı'nın geldiği son noktayı değerlendirdi.
Özkan, "Maalesef muhalefet yaklaşık bir yıldır çok kötü bir sınav verdi. Çok rahatlıkla kazanacağı bir seçimi göz göre göre kaybedecek koşullara geldi. Haziran 2022'de, Cumhur İttifakı'nın toplam oyları yüzde 38.9'du. Bütün muhalefetin oy oranı ise yüzde 61.1'di. Arada yaklaşık 22 puanlık bir fark vardı.
"İKTİDAR FARKLI CEPHELERDE ÇEŞİTLİ ADIMLAR ATTI"
O tarihten bu yana özellikle iktidar bileşenleri, oyunu değiştirebilmek için çok çeşitli cephelerde adımlar atmaya başladı. Bu aradaki 22 puanlık farka rağmen, bugün muhalefetin seçimi kazanabilmesi soru işareti haline geldi." ifadelerini kullandı.
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