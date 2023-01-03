İmamoğlu’nun akıl hocası 6’lı masayı hedef aldı: Seçimi kaybedecek duruma geldiler

Özkan, "Maalesef muhalefet yaklaşık bir yıldır çok kötü bir sınav verdi. Çok rahatlıkla kazanacağı bir seçimi göz göre göre kaybedecek koşullara geldi. Haziran 2022'de, Cumhur İttifakı'nın toplam oyları yüzde 38.9'du. Bütün muhalefetin oy oranı ise yüzde 61.1'di. Arada yaklaşık 22 puanlık bir fark vardı.