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Son dakika: Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç Türkiye'de! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Son dakika: Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç Türkiye’de! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile Ortak Basın Toplantısı düzenliyor.

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Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcıların sayısı 3 bin 800. Bu çok önemli bir adım. Özel sektörümüzün Karabağ'daki başarılı çalışmalarını sürdüreceğine eminim.

KARABAĞ CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'DE

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Başkan Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geldi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüştü.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Erdoğan ve Djukanovic, Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.


Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

DJUKANOVİC ONURUNA YEMEK VERDİ

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic onuruna resmi öğle yemeği verdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.


KARADAĞ'DAKİ SİYASİ KRİZ

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.

Ülkede siyasi krize sebep olan gelişmeler sonrası gösteriler düzenlenmiş, gösterilerde eylemciler meclis binasına şişe ve taş fırlatmış, polis ise göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Djukanovic, Karadağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı programı sonrası yerel medyaya açıklamada bulundu.

Ülkesindeki siyasi krizi değerlendiren Djukanovic, "Karadağ, şu anki siyasi krizden çıkmak için AB'nin yardımına muhtaç durumda." dedi.

Djukanovic, "AB, ülkeden 'Avrupa siyasi kurallarına' saygı duymasını bekliyor. Karadağ, birkaç yıl öncesine kadar buna saygı duyuyordu." ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar'ın "daha fazla birleşmiş bir Avrupa" hususunda ikilem yaşamaması gerektiğini vurgulayan Djukanovic, ülkesinde, Avrupa değerlerinin korunması adına adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

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