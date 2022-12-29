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EYT'de merak edilen soruların cevapları burada! Borçlanma ve staj süresi... Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de yanıtladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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EYT’de merak edilen soruların cevapları burada! Borçlanma ve staj süresi... Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber’de yanıtladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini açıklamasının ardından konuya ilişkin çok sayıda konu merak konusu oldu. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında EYT'ye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Kadınlarda doğum borçlanması süreci nasıl işleyecek? Staj süresi kapsama alınacak mı? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada milyonlarca vatandaşa müjde verdi.

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

Başkan Erdoğan "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SOSYAL SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİYORUZ"

Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31,5 milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır."

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında EYT'ye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

8 Eylül'den sonra sigortalı olmuş birinin EYT'li kapsamına girmiş olma ihtimali olabilir mi?

Bu sadece askerlik borçlanmasıyla birlikte. Kişi sigortalı değilken askere gidip sonrasında döndükten sonra sigortalı olduysa burada borçlanma söz konusu olabilir. Kişiyi borçlanma yaptığı 8 Eylül 1999 öncesine götürebiliyorsa bu kişi EYT'li sayılabilir.

Kişi sigortalıyken askere gidip geldikten sonra bu kişinin askerlik borçlanması yapması onun gününü artırır sadece.

Kadınlar için doğum borçlanması nasıl işleyecek?

Her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma şansları var. Burada sigortalılık süresi artıyor süreyi geri çekmiyor. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim günü artırılabilir. Doğum izninde de primin ödenmemesi gerekiyor.

Kadınlara yaptığı stajla sigortalılık arasında yaptıkları doğumda da doğum borçlanması yapabilme hakkı verildi.

Staj konusunda bir düzenleme olacak mı?

Staj yapanlar için kısa süreli sigortalar yapılıyor. Staj yapmış olanlar da staj başlangıçlarının sigorta süresi kapsamına alınmasını istiyor ama bu konuda henüz bir gelişme yok.

3600 prim günü için yaş şartı var mı?

Bu kısmi emeklilik olarak geçiyor. Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı vardı. Dünkü yapılan açıklamalarda bununla ilgili bir durumu kanun teklifinde göreceğiz.

Prim gün sayıları ne olacak?

Buna şu an net cevap veremiyoruz ama 5000 gün olma ihtimali çok daha yüksek.

1999'da işe girdim ama sigorta 2000'de ödenmiş bu durumda ne yapmalıyım?

Burada hizmet tespit davası açılması gerekiyor. Bildirge verilmiş ama prim yatmamışsa bunu ispatlamak daha kolay oluyor.

Bakan Vedat Bilgin’den EYT açıklaması

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