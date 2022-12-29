EYT’de merak edilen soruların cevapları burada! Borçlanma ve staj süresi... Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber’de yanıtladı

Kadınlar için doğum borçlanması nasıl işleyecek?

Her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma şansları var. Burada sigortalılık süresi artıyor süreyi geri çekmiyor. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim günü artırılabilir. Doğum izninde de primin ödenmemesi gerekiyor.

Kadınlara yaptığı stajla sigortalılık arasında yaptıkları doğumda da doğum borçlanması yapabilme hakkı verildi.