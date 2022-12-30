30 Aralık 2022, Cuma
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SGK Cumartesi günü açık mı olacak? Sigorta girişi öne çekilebilir mi? Kuyrukta bekleyenler sordu Faruk Erdem yanıtladı
Borçlanma yapmak isteyenler SGK’larda yoğunluk oluşturdu. Hangi borçlanma çeşitleriyle sigorta girişi öne çekilebilir mi? EYT’de ilk maaş ne zaman? EYT’lilerin maaşında kesinti olacak mı? Kısmi emeklilik nasıl olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında EYT ile emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettikleri EYT sorularını yanıtladı.